#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
463.41
546.27
6.18
Баспасөз хабарлары

Алматы облысында Отан қорғаушылар күні айырықша аталып өтті

7 мамыр, Алматы облысы, Отан қорғаушылар күні , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 19:40 Сурет: Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі
Отан қорғаушылар күні - ерлік пен елдіктің мерекесі. Осы орайда Алматы облысында 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні ел тыныштығы күзетінде жүрген азаматтарға айрықша құрмет көрсетіліп, маңызы зор рухани-патриоттық шаралар ұйымдастырылды.

Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев 7 мамыр - Отан қорғаушылар күні қарсаңында "Арыстан" мамандандырылған лицейіне арнайы барып, оқу орнының тыныс-тіршілігімен танысты.

Республикадағы бірегей оқу ордасы саналатын бұл лицейдің 15 жылдық тарихы бар. Осы уақыт ішінде 1 мыңнан астам түлек даярлап, ел қорғаны болар жас сарбаздарды тәрбиелеуде айырықша рөл атқарып келеді.

Сурет: Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі

Сапар барысында әкім лицей тәрбиеленушілерімен кездесіп, олардың оқу үдерісі, әскери даярлығы және тұрмыс жағдайымен танысты. Сонымен қатар, жастарға патриоттық тәрбие берудің маңыздылығын атап өтіп, болашақ ел қорғаушыларына сәттілік тіледі.

Мерекеге орай облыстың барлық аудан-қалаларында мәдени, спорттық іс-шаралар өтті. Атап айтқанда, Алатау қалалық Мәдениет үйінде "Бейбіт өмірдің берік қалқаны" атты мерекелік кеш ұйымдастырылды.

Еңбекшіқазақ ауданындағы Т.Молдағұлов атындағы Мәдениет үйі мен Шелек ауылының орталық алаңында "PATRIOT FEST" жастар арбат кеші өтті. Шара аясында асық ату және бес асықтан чемпионат ұйымдастырылып, Аймен ауылында көкпар тартылды.

Сурет: Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі

Жамбыл ауданындағы Б.Момышұлы атындағы №28237 әскери бөлімінде Erlik жобасы аясында ашық есік күні өтсе, Райымбек ауданының Нарынқол ауылдық Мәдениет үйінде "Ер – елінің қорғаны" атты мерекелік бағдарлама ұйымдастырылды.

Кеген ауданындағы Ж.Ермегияев атындағы орта мектепте ер мұғалімдер арасында мини-футболдан облыстық турнир өткізілді. Қарасай ауданының Қаскелең қаласында "Ұстаз барысы" қазақ күресінен жарыс ұйымдастырылса, Талғар ауданында велоспорттан республикалық жарыс пен боксшы Есет Малғаждарұлын еске алуға арналған республикалық ашық турнир басталды. Ал Ұйғыр ауданының Шонжы ауылында патриоттық кездесу кеші өтті.

Сурет: Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі

Айтулы мереке аясында Қонаев қаласындағы №58012 әскери бөлім базасында арнайы көрме ұйымдастырылып, қаладағы Мәдениет үйінде салтанатты жиын өтті.

Сурет: Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі

Салтанатты кеш Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясы өнерпаздарының мерекелік концертіне ұласты.

Осылайша Алматы облысында Отан қорғаушылар мерекесі кең көлемде атап өтіліп, елдің рухын көтеретін, патриоттық сезімін асқақтататын мазмұнды, тағылымды шараларға толы болды.

Сурет: Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоқаев Қазақстан азаматтарын Отан қорғаушылар күнімен құттықтады
08:03, Бүгін
Тоқаев Қазақстан азаматтарын Отан қорғаушылар күнімен құттықтады
Ақтөбеде жастарды әскери-патриоттық бағытта тәрбиелеу үшін "Ашық есік" күні өтті
14:38, 03 мамыр 2024
Ақтөбеде жастарды әскери-патриоттық бағытта тәрбиелеу үшін "Ашық есік" күні өтті
Батыс Қазақстан облысының әкімі тұрғындарды Отан қорғаушылар күнімен құттықтады
21:01, 06 мамыр 2025
Батыс Қазақстан облысының әкімі тұрғындарды Отан қорғаушылар күнімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
21:29, Бүгін
Сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
"Весь народ приглашён, вход бесплатный": Трамп - о турнире UFC в Белом доме
21:15, Бүгін
"Весь народ приглашён, вход бесплатный": Трамп - о турнире UFC в Белом доме
Хамзат Чимаев сообщил, когда надеется провести следующий бой в UFC
20:37, Бүгін
Хамзат Чимаев сообщил, когда надеется провести следующий бой в UFC
Казахстан нокаутом в первом раунде выиграл медаль чемпионата Азии по боксу (видео)
20:05, Бүгін
Казахстан нокаутом в первом раунде выиграл медаль чемпионата Азии по боксу (видео)
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: