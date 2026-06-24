"Заң мен тәртіп": Оралда есірткіге қарсы күрес күніне орай ауқымды іс-шара өтті
Сурет: БҚО әкімінің баспасөз қызметі
26 маусым – Халықаралық нашақорлыққа және есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күніне орай Орал қаласында "Заң мен тәртіп" идеологемасы аясында "Адам өмірі мен денсаулығы – баға жетпес байлық" тақырыбында ауқымды іс-шара өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шараға 400-ден астам батысқазақстандықтар қатысып, есірткіге қарсы күрес пен салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған бастамаларды қолдады.
Іс-шараға "Орал студенттер Альянсы" корпоративтік қоры, "Жастар Рухы" жастар қанаты, Батыс Қазақстан облысының Оқушылар альянсы және "Есірткісіз Қазақстан" жалпыұлттық қозғалысының өкілдері белсенді қатысты.
Кеш барысында есірткі қылмысының алдын алу бағытында нәтижелі еңбек етіп жүрген волонтерлер марапатталып, жастар қоғамды жауапкершілікке, саналы өмір салтына және дұрыс таңдау жасауға үндейтін ұрандарын жолдады.
Шараның арнайы қонақтары BIGBAN & Tuniya өнер көрсетіп, көпшілікке көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, кештің көркін қыздырды.
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