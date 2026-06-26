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Оқиғалар

Жетісу облысында есірткіге қарсы ауқымды іс-шара ұйымдастырылды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 16:56 Фото: Zakon.kz
Бүгін Оқушылар сарайында Халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне арналған ауқымды іс-шара өтті.

Музыка, шығармашылық, көтеріңкі көңіл күй мен жарқын әсерге толы шараға жиналған оқушылардың барлығы бір маңызды ой төңірегінде тоғысты – жарқын болашақ дұрыс таңдаудан басталады. Бұл күні жастар өз өнерлері арқылы есірткісіз өмірдің қадірін насихаттады.

Қатысушылар салауатты өмір салтын дәріптейтін тақырыптық суреттер салып, өмірдің құндылығы мен зиянды әдеттерден аулақ болудың маңызын бейнеледі. Ал би ұжымдары көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлап, жастық шақтың шабыт, белсенділік және жаңа жетістіктерге ұмтылыс екенін көрсетті. Іс-шара барысында профилактикалық жұмыстарға ерекше назар аударылды.

Полиция қызметкерлері ұйымдастырушылармен бірлесіп жасөспірімдермен есірткінің адам денсаулығына, болашағына және қоғамға тигізетін зияны туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ қатысушыларға ақпараттық жадынамалар таратылып, қауіпті әдеттерден сақтанудың ең тиімді жолы – дұрыс ақпарат пен саналы таңдау екені айтылды.

Шара соңында үздік сурет авторлары мен би байқауының белсенді қатысушылары марапатталып, грамоталар, алғыс хаттар және естелік сыйлықтар табысталды. Олардың шығармашылығы қатарластарына салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған жарқын үндеу болды.

Осындай іс-шаралар жастардың бойында жауапкершілік пен дұрыс өмірлік ұстаным қалыптастыруға ықпал етеді. Себебі әр адамның ең басты байлығы – денсаулық, ал оны сақтау бүгінгі дұрыс таңдаудан басталады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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