Жетісу облысында есірткіге қарсы ауқымды іс-шара ұйымдастырылды
Музыка, шығармашылық, көтеріңкі көңіл күй мен жарқын әсерге толы шараға жиналған оқушылардың барлығы бір маңызды ой төңірегінде тоғысты – жарқын болашақ дұрыс таңдаудан басталады. Бұл күні жастар өз өнерлері арқылы есірткісіз өмірдің қадірін насихаттады.
Қатысушылар салауатты өмір салтын дәріптейтін тақырыптық суреттер салып, өмірдің құндылығы мен зиянды әдеттерден аулақ болудың маңызын бейнеледі. Ал би ұжымдары көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлап, жастық шақтың шабыт, белсенділік және жаңа жетістіктерге ұмтылыс екенін көрсетті. Іс-шара барысында профилактикалық жұмыстарға ерекше назар аударылды.
Полиция қызметкерлері ұйымдастырушылармен бірлесіп жасөспірімдермен есірткінің адам денсаулығына, болашағына және қоғамға тигізетін зияны туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ қатысушыларға ақпараттық жадынамалар таратылып, қауіпті әдеттерден сақтанудың ең тиімді жолы – дұрыс ақпарат пен саналы таңдау екені айтылды.
Шара соңында үздік сурет авторлары мен би байқауының белсенді қатысушылары марапатталып, грамоталар, алғыс хаттар және естелік сыйлықтар табысталды. Олардың шығармашылығы қатарластарына салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған жарқын үндеу болды.
Осындай іс-шаралар жастардың бойында жауапкершілік пен дұрыс өмірлік ұстаным қалыптастыруға ықпал етеді. Себебі әр адамның ең басты байлығы – денсаулық, ал оны сақтау бүгінгі дұрыс таңдаудан басталады.