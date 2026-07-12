#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
485.95
565.74
6.83
Баспасөз хабарлары

Арал ауданында түйе сүтінен құрғақ ұнтақ шығаратын зауыт іске қосылды

Зауыт, Қызылорда облысы, Арал ауданы, түйе сүті, құрғақ ұнтақ , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.07.2026 11:08 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Бүгін аймақ басшысы Мұрат Ергешбаев, облыс прокуроры Ризабек Ожаров, зиялы қауым өкілдері мен ел ағалары Арал қаласындағы түйе сүтінен құрғақ ұнтақ шығаратын зауыттың ашылу рәсіміне қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салтанатты шарада облыс әкімі бұл бастама өңірдің өндірістік қуатын нығайтуға, әлеуметтік-экономикалық дамуына оң ықпал ететінін атап өтті.

"Баршаңызды аймағымыз үшін маңызды жобалардың бірі – түйе сүтінен ұнтақ шығару зауытының ресми ашылуымен құттықтаймын! Бұл өңір экономикасының дамуына тың серпін, еліміздің экспорттық әлеуетін арттыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға мол мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы "Жаңа инвестициялар ең алдымен еліміздегі заманауи өнеркәсіптің негізін қалыптастыруға бағытталуы керек", - деген болатын. Осы ретте аймағымызда ірі инвестициялық жобалар сәтті жүзеге асуда. Соның бірі - 3 млрд теңгеге салынған "Қазақ Кэмел" компаниясының түйе сүтінен құрғақ ұнтақ дайындау зауыты. Жалпы, елімізде түйе сүтін өңдейтін кәсіпорындар бар болғанымен, өнеркәсіптік деңгейде құрғақ ұнтақ өндіретін зауыттар өте аз. Сондықтан бұл - бірегей әрі маңызды бастама", - деді Мұрат Нәлқожаұлы.
Мұрат Ергешбаев, Қызылорда облысы, Арал, түйе сүті, құрғақ ұнтақ, зауыт, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.07.2026 11:08

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, жылына шамамен 400 тонна өнім өндірілетін бұл зауытта 23 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Түйе сүтін құрғақ ұнтаққа айналдыру үшін күніне 20 мың литр сүт қажет. Бұл жергілікті тұрғындар үшін тиімді болмақ. Түйе сүтін күнделікті өткізіп, тұрақты табыс табады. Жергілікті өнімге сұранысты арттыру мақсатында келісімшарт жасалып, алдағы 10 жылда Қытай нарығына экспортталады. Мемлекеттік қолдау аясында индустриялық аймақтан 1 гектар жер телімі берілген. Сондай-ақ "Өнеркәсіпті дамыту қоры" арқылы Қытайдан қажетті технологиялық жабдықтарды сатып алуға 1,8 млрд теңге қаржы қарастырылды.

Рәсімде облыс прокуроры Ризабек Ожаров, ел ағалары Айтбай Көшербай, Әділбек Айымбетов сөз сөйлеп, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан және зауыттың іске қосылуына атсалысқан азаматтар облыс әкімінің Алғыс хатымен марапатталды.

Өңірде экономиканы әртараптандыру мақсатында алдағы үш жылда 1 трлн 900 млрд теңгеге 48 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, 10 мыңнан аса жаңа жұмыс орны ашылмақ. Биыл 100 млрд теңгеге 21 жоба іске қосылады деп жоспарланған.

Түйе сүті, құрғақ ұнтақ, Қызылорда облысы, Арал, зауыт, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.07.2026 11:08

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Зауыт, Қызылорда облысы, Арал ауданы, жоғары сұрыпты, ас тұзы
10:58, Бүгін
Қызылорда облысындағы Арал ауданында жоғары сұрыпты ас тұзын өндіру зауыты ашылды
Жаңа нысан, Қызылорда, AI-KERIM, оқу-сауықтыру орталығы
18:39, 16 мамыр 2026
Қызылордада AI-KERIM оқу-сауықтыру орталығы пайдалануға берілді
Балаларға базарлық: Қызылордада Ботаникалық бақ пайдалануға берілді
16:32, 01 маусым 2026
Балаларға базарлық: Қызылордада Ботаникалық бақ пайдалануға берілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Легкоатлетка Токсанбаева стала обладательницей &quot;бронзу&quot; молодёжного ЧА в Китае
13:01, Бүгін
Легкоатлетка Токсанбаева стала обладательницей "бронзы" молодёжного ЧА в Китае
Наставник &quot;Каспия&quot; оценил победу над &quot;Ордабасы&quot;
12:48, Бүгін
Шойтымов назвал слагаемые успеха в матче "Каспия" с лидером КПЛ "Ордабасы"
Боксёрши из Казахстана и Узбекистана определили участницу финала ЧА в Джакарте
12:31, Бүгін
Боксёрша из Казахстана Ермек уступила узбечке и стала бронзовой медалисткой ЧА в Джакарте
&quot;Хочу попросить прощения&quot;: Нурдаулетов остался недоволен игрой &quot;Жетысу&quot; с &quot;Алтаем&quot; в КПЛ
12:16, Бүгін
"Хочу попросить прощения": Нурдаулетов остался недоволен игрой "Жетысу" с "Алтаем" в КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: