Ортақ мақсатқа бір ырғақпен: Түркістанда "Ортақ арна" флешмобы өтті
Бір арнада
"Ортақ арна" атауы бастаманың негізгі идеясын — ортақ мақсатқа бір арнада қозғалу идеясын білдіреді. Спортшылар белгіленген қарқын мен бағытты сақтағандықтан, көптеген каноэ біртұтас команда ретінде қабылданды.
Әр қатысушы жалпы сапта өз орнын алды. Бүкіл композицияның ортақ ырғағы мен тұтастығы оның дәлдігі мен жинақылығына байланысты болды.
Үйлесімді әрекеттің күші
Синхронды қозғалыс сенімді, тәртіпті және жауапкершілікті талап етеді. Қатысушылардың бірі ырғақтан жаңылса, бұл бүкіл командаға әсер етеді. Тек үйлесімді әрекет қана бағыттан ауытқымай, алға сенімді жылжуға мүмкіндік береді.
Бұл көрініс алдағы сайлаумен үндеседі. Әр азамат жеке шешім қабылдайды, алайда елдің ортақ таңдауы жекелеген дауыстардан құралады. Суда әр спортшының әрекеті маңызды болғаны секілді, қоғамдық өмірде де әр адамның қатысуы мәнге ие.
Жас спортшылар өз бастамасы арқылы қазақстандықтарға ортақ мақсатқа жету әркімнің жеке үлесіне байланысты екенін еске салды. Сондай-ақ флешмоб бірлік ортақ бағытты түсінуден және нәтижеге жауапкершілікпен қараудан көрінетінін көрсетті.
23 тамызда қазақстандықтар жаңа бір палаталы Құрылтайдың депутаттарын алғаш рет сайлайды. "Ортақ арна" флешмобы алға жылжу әркімнің күш-жігерінен басталатынын, ал ортақ нәтиже бірлесе әрекет ету қабілетіне байланысты екенін еске салды.