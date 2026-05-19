️Президент: Алтын Орда жылнамасы – адамзатқа ортақ тарих
Мемлекет басшысы "Алтын Орда – дала өркениетінің үлгісі: тарих, археология, мәдениет, бірегейлік" атты халықаралық симпозиумда сөйлеген сөзінде Алтын Орда жылнамасы – адамзатқа ортақ тарих екенін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тоқаев симпозиум Алтын Орда мен Ұлы дала тарихын зерделейтін түрлі мектеп өкілдерінің басын қосқанын атап өтті.
"Бұл – өте маңызды. Ұзақ жылдар бойы осы іргелі тақырыпты індете зерттеген ресейлік ғалымдардың рөлін атап өткен әділетті болар еді. Олар Алтын Орданың тыныс-тіршілігін жан-жақты сипаттайтын ғылымның мол қорын жинады. Сонымен қатар Алтын Орда тақырыбы бір ғана мемлекеттің шеңберінде шектеліп қалмай, Қытай, Моңғолия, АҚШ, Үндістан, Пәкістан, Жапония, Қырғызстан, Өзбекстан, Мысыр және бірқатар Еуропа елдері зерттеушілерінің назарын аударып, бүкіл әлемді шарлап кетті десек болады". Мемлекет басшысы
Оның айтуынша, түптеп келгенде, Алтын Орда жылнамасы – адамзатқа ортақ тарих.
"Бүгін өтіп жатқан бірегей симпозиум әлемдік ауқымдағы мұраны жүйелі зерттеу жұмысын жаңа сапалық деңгейге көтереді деп сенемін. Осы жерде отырған ғалымдар мен сарапшылар бұл міндетті іске асыруға елеулі үлес қосуда. Бұл маңызды жұмыста сіздер оң нәтижеге қол жеткізесіздер деп сенемін".Қасым-Жомарт Тоқаев
Бұған дейін мемлекет басшысы Алтын Орда тарихы көптеген іргелі зерттеулерге арқау болғаны анық екенін жеткізді.
