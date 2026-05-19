Қоғам

Мемлекет басшысы: "Тарихты жеңімпаздар жазады" деген қағидаттың ғылымға қарсы сипатын ұмытпаған жөн

Мемлекет басшысы: &quot;Тарихты жеңімпаздар жазады&quot; деген қағидаттың ғылымға қарсы сипатын ұмытпаған жөн, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 15:00 Сурет: akorda.kz
Астанада өтіп жатқан "Алтын Орда – дала өркениетінің үлгісі: тарих, археология, мәдениет, бірегейлік" атты халықаралық симпозиумда президент "Тарихты жеңімпаздар жазады" деген қағидаттың ғылымға қарсы сипатын ұмытпаған жөн" екенін жеткізді, деп хабарлайды Zakom.kz.

Президент бұл орайда тарихқа әділ әрі саяси тұрғыдан бейтарап баға беру маңызды екенін атап өтті.

"Тарихты жеңімпаздар жазады" деген қағидаттың ғылымға қарсы сипатын ұмытпаған жөн. Яғни жеңімпаздарды жазғыруға болмайды, әлем тарихының төрінен орын алып, зерттеушілердің мақтау-мадағына ие болады. Ал шағын және орта мемлекеттер, соның ішінде майданда жеңіліс тапқан елдер тарихтың тасасында қалады. Қазақстанда саясаттың пайдасы үшін көшпелі халықтарды жабайы, бей-берекет, тарих шеңберінен тыс күш ретінде көрсетіп, қуатты дала империяларын "мемлекет деңгейіне жете алмаған" деп төмендететін ескі догмалар мен қасаң көзқарастарды қайта қарау үдерісі басталып кетті". Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұл ретте ол шынайы тарихнаманы қалпына келтіре отырып, өткенді әсірелеуден аулақ екенін атап өтті.

"Тарих өзіне тәнті болған жалған әрекеттерді, ортақ мұраны жекелеген халықтың қанжығасына байлап беруді кешірмейді. Кереғарлықтар мен кедергілерге толы бай тарихымызды біржақты түсіндіруге қойылатын талап ғылымның құлдырауына және өзара сенімнің жоғалуына әкелетін тұйыққа тірейді. Сонымен қатар кәсіби тарихшылар қауымдастығында "жұмсақ күш" пен ғылыми дипломатияның өкілдері де бар. Олар саясаткерлер қамал тұрғызатын жерде көпір салуға қабілетті. Тарихшылардың миссиясы қазіргі алмағайып кезеңде маңызды болып тұр",- деді ол.

Бұған дейін президент жыраулар мұрасының ортақ түркі қазынасы екенін айтты.

