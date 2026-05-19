#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Қоғам

Элунду Лазар: Алтын Орда – мәдениетаралық диалог пен мәдени әртүрліліктің тарихи үлгісі

Элунду Лазар: Алтын Орда – мәдениетаралық диалог пен мәдени әртүрліліктің тарихи үлгісі, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 16:43 Сурет: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
Астанада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен "Алтын Орда – дала өркениетінің моделі: тарих, археология, мәдениет, бірегейлік" атты халықаралық симпозиумның ашылу рәсімі өтті.

ЮНЕСКО-ның қамқорлығымен өтіп жатқан ауқымды халықаралық форум Жошы ұлысының тарихи мұрасын және оның Орталық Еуразия кеңістігіндегі өркениеттік үдерістерді қалыптастырудағы рөлін жан-жақты зерделеу үшін жетекші отандық және шетелдік ғалымдарды, сарапшыларды және халықаралық ғылыми қауымдастық өкілдерін біріктірді.

Салтанатты рәсім барысында ЮНЕСКО Бас директоры орынбасарының міндетін атқарушы Элунду Ассомо Лазар сөз сөйлеп, Алтын Орданың мәдениеттер арасындағы өзара ықпалдастықтың бірегей кеңістігі ретіндегі тарихи маңызын атап өтті.

"Алтын Орда осы құндылықтардың маңызды көрінісі болып отыр. Ол Еуразияның кең ауқымды тарихын бейнелей отырып, даланың қозғалыс, алмасу және өзара байланыстардың серпінді орталығы болғанын көрсетеді. Ол ерекше көптүрлілікке ие саяси әрі мәдени кеңістік болды, онда бірнеше дін, тіл, өнер түрлері мен технологиялар тоғысып, бір-біріне өзара ықпал етті. Ол бүгінгі күні де мәдениетаралық диалог пен мәдени әртүрліліктің сенімді тарихи үлгісі болып қала береді", – деді ол.
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 16:43

Сурет: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

Форумға қатысушылар тарихты зерттеу тек өткенді еске сақтау ғана емес, сонымен қатар қазіргі үдерістерді тереңірек түсінуге және орнықты болашақ қалыптастыруға бағытталатынын атап өтті. Сенімсіздіктің артуы мен бөлінуші үрдістердің күшеюімен байланысты жаһандық сын-қатерлер жағдайында Алтын Орда мен Жібек жолының тарихы мәдениеттер өзара ықпалдастық, алмасу және ашықтық арқылы нығая түсетінінің айқын мысалы ретінде қарастырылады.

"Бұл симпозиум ЮНЕСКО-ның негізгі мандатымен тікелей үйлеседі. ЮНЕСКО-ның "Жібек жолы" бағдарламасы отыз жылдан астам уақыт бойы Жібек жолы тек сауда бағыттарының желісі ғана емес, мәдени өзара әрекеттесу мен алмасудың нағыз кеңістігі болғанын көрсетіп келеді. Оның маңызды тораптарының қатарында қазіргі Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің аумақтары болғаны ерекше атап өтіледі", – деді Элунду Лазар.

Халықаралық симпозиумның өткізілуі ғылыми ынтымақтастықты нығайтуға, пәнаралық зерттеулерді дамытуға және Ұлы даланың тарихи-мәдени мұрасын халықаралық деңгейде ілгерілетуге арналған маңызды алаңға айналды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
️Президент: Алтын Орда жылнамасы – адамзатқа ортақ тарих
15:03, Бүгін
️Президент: Алтын Орда жылнамасы – адамзатқа ортақ тарих
Астанада халықаралық симпозиум өтіп жатыр
14:37, Бүгін
Мемлекет басшысы: Алтын Орда тарихы көптеген іргелі зерттеулерге арқау болғаны анық
Ярмарка, ремесло, ремесленники, орнамент, ювелирные изделия, национальные украшения, национальный стиль
15:33, Бүгін
Мемлекет басшысы Алтын Орда мәселесін зерделеу бойынша іргелі бастамаларды қолға алуды ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Усик
17:06, Бүгін
"Мечтать - это нормально": экс-чемпион мира не дал шанса Бенавидесу против Усика
Женская сборная Казахстана по волейболу
16:48, Бүгін
Появилось расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Стало известно дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
16:43, Бүгін
Стали известны дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
16:36, Бүгін
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: