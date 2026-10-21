#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Баспасөз хабарлары

Қазақстанда жүлде қоры 30 млн теңгені құрайтын патриоттық әндер байқауы жарияланды

Байқау, Қазақстан, патриоттық әндер , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 17:24 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 35 жылдығы қарсаңында республикалық патриоттық әндер байқауы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Байқау Отан, туған жер және ел бірлігі тақырыбындағы жаңа туындыларды танытуға, талантты авторларды анықтауға және заманауи патриоттық әндер қорын толықтыруға бағытталады.

"Байқауға еліміздің барлық өңірінен ақындар мен композиторлар, соның ішінде шығармашылық жолын енді бастаған авторлар қатыса алады. Бұған дейін жарияланбаған және орындалмаған әндер қабылданады".

Байқау үш бағыт бойынша өтеді. Олар:

  1. салтанатты патриоттық әндер,
  2. лирикалық патриоттық әндер
  3. заманауи патриоттық әндер.

Қатысушылар бір немесе бірнеше бағыт бойынша шығарма ұсына алады.Туындыларды композиторлар, ақындар мен музыка мамандарынан құралған сарапшылар кеңесі бағалайды. Сарапшылар баға беруде әннің әуені, мәтінінің сапасы, авторлық идеясының тың болуы және тыңдарманға әсерін негізге алады.

Сарапшылар кеңесінің мүшесі, ақын Қалқаман Сариннің айтуынша, байқау Отан мен ұлттық болмыс тақырыбын арқау ететін әрі тыңдарман көңілінен шығатын әндердің жазылуын көздейді.

Байқаудың жалпы жүлде қоры – 30 млн теңге. Қаражатты демеушілер бөлген.

Жүлделер төмендегідей белгіленген:

  • Бас жүлде – 6 млн теңге;
  • I орын – әрқайсысы 4 млн теңгеден үш жүлде;
  • ⁠II орын – әрқайсысы 3 млн теңгеден үш жүлде;
  • III орын – әрқайсысы 1 млн теңгеден үш жүлде.

Өтінімдер 2026 жылғы 5 желтоқсанға дейін khabar.kz/konkurs⁠ сайтында қабылданады.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Көктайғақ, ауа райы болжамы, 22 қазан, дауылды ескерту
21:20, 21 қазан 2026
"Бұрқасын, көктайғақ, үсік". Бейсенбіде еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Патриоттық форум, Сыр өңірі, Ұлы Жеңіс, 80 жылдығы, Қызылорда облысы
18:58, 23 сәуір 2025
Сыр өңірінде Ұлы Жеңістің 80 жылдығы аясында республикалық патриоттық форум өтті
Қазақстанда үйдік мұғалім байқауы басталды
09:14, 12 тамыз 2024
​​​​Қазақстанда "Үздік педагог" байқауы басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 қазан 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 қазан 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 қазан 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Галымжан Кенжебек потянул сухожилие
01:42, 22 қазан 2026
Галымжан Кенжебек получил повреждение
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: