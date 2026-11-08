ҚР Тәуелсіздігінің 35 жылдығы: Шымкентте "Ордабасы" командасының чемпиондығына орай салтанатты жиын өтті
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай өткен шарада клуб ойыншылары мен бапкерлер құрамына чемпиондық алтын медальдар табысталып, жеңімпаз кубогы салтанатты түрде тапсырылды.
Жиында Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков футболшыларды жеңісімен құттықтап, чемпиондық жетістіктің артында үлкен еңбек пен командалық бірлік тұрғанын атап өтті. Сондай-ақ клубқа қолдау көрсеткен "Интегра" компаниясының басшылығына, бапкерлерге және жанкүйерлерге алғыс білдірді.
Ал клуб президенті әрі директорлар кеңесінің төрағасы Дархан Қызайбай бұл жеңістің бүкіл қала тұрғындарына ортақ қуаныш екенін жеткізді. Оның айтуынша, команда сегіз ай бойы дайындалып, чемпиондық мақсатқа жету жолында аянбай еңбек еткен. Алдағы уақытта "Ордабасыны" халықаралық деңгейде таныту көзделіп отыр.
Мерекелік кеште танымал өнер иелері Қайрат Нұртас пен Bayansulu өнер көрсетіп, көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Шара соңы мерекелік отшашумен түйінделді.
Айта кетейік, 25 қазанда өткен чемпионаттың қорытынды кезеңінде 68 ұпай жинаған "Ордабасы" мерзімінен бұрын Қазақстан чемпионы атанды. Осылайша, шымкенттік клуб өз тарихында екінші рет ел біріншілігінің алтын жүлдесін иеленді. Бұл нәтиже командаға алдағы маусымда УЕФА Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңінде ел намысын қорғауға мүмкіндік береді.