#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
447.14
499.54
5.46
Баспасөз хабарлары

ҚР Тәуелсіздігінің 35 жылдығы: Шымкентте "Ордабасы" командасының чемпиондығына орай салтанатты жиын өтті

Қайрат Нұртас, Шымкент, ҚР Тәуелсіздігінің 35 жылдығы, Ордабасы, чемпион, салтанатты жиын , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 20:58 Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі
Шымкентте футболдан Қазақстан чемпионы атанған "Ордабасы" клубының жеңісіне арналған мерекелік шара өтті. "Астана" алаңында ұйымдастырылған салтанатты кешке қала тұрғындары мен қонақтары жиналып, команданың тарихи жетістігін бірге атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай өткен шарада клуб ойыншылары мен бапкерлер құрамына чемпиондық алтын медальдар табысталып, жеңімпаз кубогы салтанатты түрде тапсырылды.

Концерт, ҚР Тәуелсіздігінің 35 жылдығы, Шымкент, Ордабасы, чемпион, салтанатты жиын , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 20:58

Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі

Жиында Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков футболшыларды жеңісімен құттықтап, чемпиондық жетістіктің артында үлкен еңбек пен командалық бірлік тұрғанын атап өтті. Сондай-ақ клубқа қолдау көрсеткен "Интегра" компаниясының басшылығына, бапкерлерге және жанкүйерлерге алғыс білдірді.

Концерт, ҚР Тәуелсіздігінің 35 жылдығы, Шымкент, Ордабасы, чемпион, салтанатты жиын , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 20:58

Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі

Ал клуб президенті әрі директорлар кеңесінің төрағасы Дархан Қызайбай бұл жеңістің бүкіл қала тұрғындарына ортақ қуаныш екенін жеткізді. Оның айтуынша, команда сегіз ай бойы дайындалып, чемпиондық мақсатқа жету жолында аянбай еңбек еткен. Алдағы уақытта "Ордабасыны" халықаралық деңгейде таныту көзделіп отыр.

Концерт, ҚР Тәуелсіздігінің 35 жылдығы, Шымкент, Ордабасы, чемпион, салтанатты жиын , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 20:58

Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі

Мерекелік кеште танымал өнер иелері Қайрат Нұртас пен Bayansulu өнер көрсетіп, көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Шара соңы мерекелік отшашумен түйінделді.

Концерт, ҚР Тәуелсіздігінің 35 жылдығы, Шымкент, Ордабасы, чемпион, салтанатты жиын , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 20:58

Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі

Айта кетейік, 25 қазанда өткен чемпионаттың қорытынды кезеңінде 68 ұпай жинаған "Ордабасы" мерзімінен бұрын Қазақстан чемпионы атанды. Осылайша, шымкенттік клуб өз тарихында екінші рет ел біріншілігінің алтын жүлдесін иеленді. Бұл нәтиже командаға алдағы маусымда УЕФА Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңінде ел намысын қорғауға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Шымкентте қала күні гала-концертпен қорытындыланды
08:25, 22 маусым 2026
Шымкентте қала күні гала-концертпен қорытындыланды
наурыз
16:16, 22 наурыз 2024
Батыс Қазақстанда Наурыз мерекесі кеңінен аталып өтті
Шымкенттіктер Республика күнін атап өтті
19:44, 23 қазан 2026
Шымкенттіктер Республика күнін атап өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как &quot;Сабах&quot; Стаса Покатилова разделил очко с &quot;Шамахы&quot; в чемпионате Азербайджана - видео
23:15, Бүгін
Как "Сабах" Стаса Покатилова разделил очко с "Шамахы" в чемпионате Азербайджана - видео
&quot;Зенит&quot; Нуралы Алип без проблем переиграл на домашнем стадионе &quot;Ростов&quot;
22:34, Бүгін
"Зенит" Нуралы Алипа упустил победу на домашнем стадионе против "Ростова"
Появился видеообзор победы &quot;Крыльев Советов&quot; Ислама Чеснокова над &quot;Оренбургом&quot;
21:55, Бүгін
Появился видеообзор победы "Крыльев Советов" Ислама Чеснокова над "Оренбургом"
Вадим Яковлев не смог помочь &quot;Нафтану&quot; уйти от разгромного поражения от &quot;МЛ Витебск&quot;
21:10, Бүгін
Вадим Яковлев не смог помочь "Нафтану" уйти от разгромного поражения от "МЛ Витебск"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: