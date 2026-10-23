Шымкенттіктер Республика күнін атап өтті
Қала әкімі көпшілікті Республика күнімен құттықтап, кәсіби қызметінде ерекшеленген, елдің дамуына елеулі үлес қосқан азаматтарға Қазақстан Республикасы Президентінің атынан мемлекеттік наградалар табыстады.
Мегаполис басшысы мерекенің тарихи маңызына тоқталып өтті. 1990 жылғы 25 қазанда Мемлекеттік егемендік туралы декларацияның қабылдануы Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуындағы маңызды кезең болып, еліміздің Тәуелсіздікке қарай жасаған қадамдарына жол ашты.
"Биыл бұл мереке Қазақстанның жаңа тарихи белесі – Тәуелсіздіктің 35 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Егемендік пен елдіктің негіздерін сақтау және нығайту – әрқайсымыздың ортақ міндетіміз", – деді Ғабит Сыздықбеков.
Қала әкімі, сонымен қоса, елімізде жалпы ұлттық референдум қорытындысы бойынша қабылданған жаңа Конституция негізінде саяси және қоғамдық жаңару үдерістері жалғасып жатқанын атап өтті. Ата заң мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруге, әділдік пен заң үстемдігін нығайтуға негіз болды.
Шымкенттің дамуы туралы сөз қозғаған қала әкімі мегаполистің жетістіктеріне тұрғындардың қосып отырған үлесінің маңызын атап өтті. Бүгінде қаланың экономикалық әлеуеті артып, инвестициялар жұмылдыруда, инфрақұрылымды жетілдіріп, білім, мәдениет және спорт салаларындағы мүмкіндіктері кеңейіп келеді. Бұл бағыттар халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және қаланың одан әрі дамуына ықпал етеді.
Салтанатты іс-шара "Бүгінгі Қазақстан" атты музыкалық-театрландырылған қойылыммен жалғасып, мерекелік концерттік бағдарламамен қорытындыланды.