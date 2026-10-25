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Баспасөз хабарлары

Республика күніне орай Шымкентте 100 метрлік ту тұғырынан Мемлекеттік ту желбіреді

Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, Шымкент, Республика күні, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 14:13 Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі
Шымкентте Республика күніне орай 100 метрлік ту тұғырына Мемлекеттік туды көтеру рәсімі өтті. Салтанатты іс-шараға қала әкімі Ғабит Сыздықбеков, қала тұрғындары мен қоғам өкілдері және жастар қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шымкент қаласы әкімі баспасөз қызметінің хабарлауынша, салтанатты рәсім мемлекеттік рәміздерге деген құрметтің көрінісіне айналып, ел тарихындағы егемендіктің маңызын тағы бір рет айшықтады.

Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, Шымкент, Республика күні, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 14:13

Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі

Мемлекеттік ту – Қазақстанның тәуелсіздігінің, халықтың бірлігінің және мемлекет болашағы үшін ортақ жауапкершіліктің символы.

Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, Шымкент, Республика күні, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 14:13

Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі

Биыл Қазақ елінің мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияның қабылданғанына 36 жыл толып отыр. 1990 жылғы 25 қазанда қабылданған бұл тарихи құжат ел тәуелсіздігіне бастар жолдағы маңызды кезеңге айналып, Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуына негіз қалады.

Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, Шымкент, Республика күні, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 14:13

Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі

Бүгінде Республика күні азаматтарды ортақ құндылықтар, тарихқа құрмет және Отанның өркендеуіне деген ұмтылыс төңірегінде біріктіреді. Бұл мереке ел бірлігі мен қоғамдық келісімді сақтаудың, сондай-ақ, мемлекеттің дамуына әр азаматтың үлес қосуының маңызын еске салады.

Республика күні, 25 қазан, Шымкент, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 14:13

Сурет: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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