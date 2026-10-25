#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
451.05
504.95
5.6
Қоғам

Алматыда Республика күніне орай Мемлекеттік Ту көтерілді

Мемлекеттік Ту, көтеру, Алматы, Республика күні, Дархан Сатыбалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 13:00 Сурет: Алматы қалалық әкімдігі
Алматыда "Медеу" биік таулы мұз айдынының алаңында Республика күніне орай Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын көтеру салтанатты рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға қала әкімі Дархан Сатыбалды, қоғам және мәдениет қайраткерлері, Қазақстан Халық Кеңесі мен Қоғамдық кеңес мүшелері, үкіметтік емес және жастар ұйымдарының өкілдері, танымал спортшылар, сондай-ақ қала тұрғындары мен қонақтары қатысты. Салтанатты рәсімге барлығы 1 500-ден астам адам жиналды.

Мемлекеттік Ту, көтеру, Алматы, Республика күні, Дархан Сатыбалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 13:00

Сурет: Алматы қалалық әкімдігі

Мемлекеттік Туды көтеру рәсімі әскери үрмелі аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранын орындаумен жалғасты. Ту тұғырының биіктігі – 40 метр, ал тудың өлшемі – 7х14 метр.

Республика күні қарсаңында Алматы әкімі Дархан Сатыбалды Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан мемлекеттік наградаларды табыстады. Марапатталғандардың қатарында еліміздің әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына зор үлес қосқан алматылықтар бар.

Сонымен қатар Республика сарайында Республика күніне арналған мерекелік концерт өтті.

Бұған дейін ҚР президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысқаны хабарланған.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Ақорда, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Республика күні, құттықтау жеделхаттары
13:43, Бүгін
Шет мемлекеттер басшылары Тоқаевты Республика күнімен құттықтауда
Алматыда Республика күніне орай мемлекеттік ту көтерілді
14:12, 25 қазан 2024
Алматыда Республика күніне орай мемлекеттік ту көтерілді
Түркістанда Республика күні мемлекеттік туды көтеру рәсімі өтті
15:16, 25 қазан 2024
Түркістанда Республика күні мемлекеттік туды көтеру рәсімі өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Элдер Сантана в форме &quot;Кайрата&quot; в игре
14:22, Бүгін
Экс-форвард "Кайрата" и "Актобе" Элдер Сантана пожелал "Ордабасы" стать чемпионом КПЛ
Аманбеку подниают руку на ковре
14:00, Бүгін
Чемпион Азии Аманбек уступил в четвертьфинале, но может оспорить "бронзу" ЧМ в Астане
Ислам Евлоев на награждении с медалью
13:41, Бүгін
Ислам Евлоев проиграл на ЧМ по борьбе в Астане, но остаётся претендентом на "бронзу"
Олжас Сырлыбай стоит на ковре
13:23, Бүгін
Олжас Сырлыбай уступил иранцу на старте чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: