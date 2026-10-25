Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Сурет: Ақорда
Ақорда резиденциясының алдындағы алаңда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, Құрмет қарауылы ротасының бастығы Президентке рапорт берді.
Содан кейін еліміздің Мемлекеттік туы көтеріліп, әнұраны орындалды.Мемлекеттік ту көтеру рәсімі барлық өңірде жалғасады.
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