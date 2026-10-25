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Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты

Мемлекеттік ту, Астана, көтеру рәсімі, президент, Қасым-Жомарт Тоқаев, Республика күні, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 12:03 Сурет: Ақорда
Ақорда резиденциясының алдындағы алаңда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, Құрмет қарауылы ротасының бастығы Президентке рапорт берді.

Қасым-Жомарт Тоқаев, Ақорда, Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, Республика күні, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 12:03

Сурет: Ақорда

Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, президент, Қасым-Жомарт Тоқаев, Республика күні, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 12:03

Сурет: Ақорда

Содан кейін еліміздің Мемлекеттік туы көтеріліп, әнұраны орындалды.Мемлекеттік ту көтеру рәсімі барлық өңірде жалғасады.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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