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Баспасөз хабарлары

Атырау облысының әкімі Болат Ақшолақов Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты

Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, Атырау, Болат Ақшолақов, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 20:03 Сурет: Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметі
Республика күнінде Атыраудағы Мемлекеттік рәміздер алаңында Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салтанатты іс-шараға облыс әкімі Болат Ақшолақов, мемлекеттік және құқық қорғау органдарының өкілдері, ардагерлер, жастар мен қала тұрғындары қатысты.

Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, Атырау, Болат Ақшолақов, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 20:03

Сурет: Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметі

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы көтеріліп, гимн шырқалған соң облыс әкімі сөз сөйлеп, жұртшылыққа мерекелік тілегін айтты.

Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, Атырау, Болат Ақшолақов, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 20:03

Сурет: Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметі

"Республика күні - мемлекеттігіміздің тарихындағы маңызды күн. Бүгін біз өткенімізді қорытындылап, болашақтағы міндеттерімізді айқындаймыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың басшылығымен халықтың әл-ауқатын арттыруға және мемлекетті нығайтуға бағытталған реформалар жүйелі түрде жүзеге асырылып келеді. Елдің ертеңі үшін ортақ жауапкершілік, бірлік пен келісім - біздің алдағы дамуымыздың негізі. Баршаңызға мықты денсаулық, әрбір отбасыға амандық, елімізге бейбітшілік тілеймін. Қазақстанымыз өркендей берсін!", - деді Болат Ақшолақов.
Болат Ақшолақов, Атырау, Мемлекеттік ту, Республика күні, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 20:03

Сурет: Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметі

Іс-шара концерттік бағдарламаға ұласты.

Республика күні, 25 қазан, Атырау, Болат Ақшолақов, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 20:03

Сурет: Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметі

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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