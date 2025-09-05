#Қазақстан
Джорджо Арманидың 12,1 млрд доллар байлығы кімдерге бұйырады

Джорджо Армани, модельер, Италия, байлығы, мұрагерлер, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 20:15 Сурет: wikipedia/Джорджо Армани
Шетелдік журналистер зерттеу жүргізіп, итальяндық модельер Джорджио Арманидің мұрасы кімге қалатынын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Mail басылымының мәліметінше, Giorgio Armani S. p.a. холдингі жылына 2,7 миллиард доллар табыс әкеліп отырады және оның киім-кешектер, аксессуарлар, интерьер заттары, парфюмерия, косметика, кітаптар, гүлдер және тіпті шоколадты қосқандағы алып империясы 12,1 миллиард долларға бағаланады.

Басылымның дерегіне сүйенсек, дизайнердің Миланда, Парижде, Сан-Тропеде және Сент-Морицте жылжымайтын мүліктері және құны 60 млн евро болатын яхтасы болған. Арманидің серіктесі мен балалары болмаған, сондықтан тамыз айында ол өз мүлкін отбасы мүшелеріне және бірге жұмыс істейтін адамдарға бөліп бергісі келетінін мәлімдеген.

БАҚ мұрагерлер қатарында дизайнердің 86 жастағы әпкесі Розанна, оның екі жиені Роберт пен Сильвана және жиені Андреа Камеран барына сенімді. Үшеуі де компанияда жоғары лауазымды қызметтерге ие. Тағы бір мұрагер – Арманидің көмекшісі, 72 жастағы Панталео Делль'Орко, ол холдингтің барлық брендтері бойынша ер адамдарға арналған коллекцияларға жауап береді.

Дизайнер 2016 жылы компанияның және өз туындыларының құндылықтарын сақтауға арналған The Giorgio Armani Foundation қорын құрғаны белгілі. Қорды құру оның бастауындағы адамның қайтыс болғаннан кейін компанияның құлдырауын немесе сатылуын болдырмауға көмектеседі деп болжанады.  Тоғыз жыл бұрын қор корпорация акцияларының 0,1%-ын символдық түрде иеленді, бірақ кейіннен оған қомақты сома тиеді деп болжанады.

Сондай-ақ, басылым Арманидің өзі қайтыс болғаннан кейін күшіне енетін қаулыны алдын ала әзірлеп кеткенін жазады: онда мұрагерлер үшін басқару принциптері анықталған. 4 қыркүйекте компания өзінің негізін қалаушы белгілеген принциптерді ұстануға уәде бергені туралы мәлімдеме таратты.

Бұған дейін 91 жастағы итальяндық модельер Джорджио Арманидың бақилық болғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
