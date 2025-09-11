#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Экономика және бизнес

Ұлттық экономика министрлігі доллар бағамын пессимистік сценарий бойынша атады

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 19:27 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 11 қыркүйекте Мәжіліс кулуарында Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин алдағы үш жылға арналған экономиканың пессимистік даму сценарийінің параметрлерін жария етті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының пессимистік сценарийі бойынша ҰЭМ қандай доллар бағамын болжайтынын сұрады.

"Пессимистік сценарий бойынша – барреліне 50 доллар, оптимистік – 70 доллар. Доллар бағамы – 540 теңге, ал пессимистік сценарийде, меніңше, 560 теңге", – деп мәлімдеді Азамат Әмрин.

Бұған дейін 2026 жылы депутаттарға бюджеттен қанша қаржы бөлінетіндігін жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
2026 жылы депутаттарға бюджеттен қанша қаржы бөлінеді
18:41, Бүгін
2026 жылы депутаттарға бюджеттен қанша қаржы бөлінеді
Жұманғарин Қазақстанда инфляциямен күрес қалай жүргізілетінін айтты
11:21, 09 қыркүйек 2025
Жұманғарин Қазақстанда инфляциямен күрес қалай жүргізілетінін айтты
Ұлттық қордың қаражатын жоғары технологиялық экономикаға инвестицияламақ
11:16, 09 қыркүйек 2025
Ұлттық қордың қаражатын жоғары технологиялық экономикаға инвестицияламақ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: