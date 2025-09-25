Бизнес өкілдері өздері ҚҚС төлеу құқығын сұрап отыр – Ұлттық экономика вице-министрі
2025 жылғы 25 қыркүйекте Сенаттағы брифинг барысында Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин салық реформасының салдарына қатысты журналистердің сұрақтарына жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер одан қосылған құн салығы (ҚҚС) мөлшерлемесінің артуы салдарынан Қазақстанда экономикалық дағдарыс болуы мүмкін бе деп сұрады.
"ҚҚС мөлшерлемесін арттыру есебінен әлеуметтік-экономикалық әсер алдын ала есептелді. Нақты инфляцияға болжам жасалды. ҚҚС өсуінің жиынтық үлесі инфляцияға шамамен 2–2,5% көлемінде әсер етеді. Бірақ бұл барлық салаға бірдей әсер етпейді, өйткені көптеген тауарлар ҚҚС-тан босатылған. Мысалы, азық-түлік өнімдерін өндіретін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер, шаруа және фермер қожалықтары ҚҚС-тан босатылған", – деді Әмрин.
Сондықтан оның айтуынша, ҚҚС мөлшерлемесінің өсуі есебінен бағаның көтерілуіне заңды немесе экономикалық негіз жоқ.
"Егер қаласа, ауыл шаруашылығы өндірушілері өз еркімен ҚҚС төлеуші бола алады, бұл оларға ҚҚС төлеуші серіктестермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Мен астық пен сүт өнімдерін өндіретін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерімен кездестім. Біз оларды ҚҚС төлеуден толығымен босатуды ұсындық. Бірақ кейбір бизнес өкілдері: "Бізге ҚҚС төлеу құқығын беріңіз" деп сұрады. Сәйкесінше, біз оларға бұл құқықты бердік", – деп толықтырды вице-министр.
