#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
Қаржы

Экономикалық қызмет түрлерінің жаңа жіктеуіші қашан және қайда шығады

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 13:15 Фото: Zakon.kz
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Амрин 2025 жылғы 25 қыркүйекте Сенаттағы брифингте жаңартылған Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ) қайда жарияланатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның сөзінше, ведомство жаңа тізімді жақын жұма күні, 2025 жылғы 26 қыркүйекте жариялауды жоспарлап отыр.

"Ресми баспасөз хабарламасы болады. Ал тізімнің өзі "Ашық НҚА" порталында орналастырылады. Кез келген адам өз пікірін, ұсынысын қалдыра алады немесе: "Маған тізімді беріңіздер" деп жаза алады. Бұдан бөлек, жаңартылған тізімді Ұлттық экономика министрлігінің сайтында да шығарамыз. Бұл ертең немесе келесі аптаның басында болады", – деді Амрин.

Қандай қызмет түрлеріне рұқсат берілетіні, ал қайсысы тыйым салынатыны туралы сұраққа ол жауап бере алмады.

"Қандай қызмет түрлері (тізімде болады – Ред.) екенін қазір айта алмаймын, күтейік", – деп қосты вице-министр.

Кеше, 24 қыркүйекте, қаржы вице-министрі Ержан Біржанов жаңартылған ЭҚЖЖ тізімі алдағы күндері жарияланатынын мәлімдеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан бизнесі жаппай қолма-қол ақшасыз есеп айырысуға көшіп жатыр – себеп неде
14:06, Бүгін
Қазақстан бизнесі жаппай қолма-қол ақшасыз есеп айырысуға көшіп жатыр – себеп неде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: