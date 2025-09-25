#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
Қоғам

ҚҚС өсімінен дағдарыс болмайды – ҰЭМ уәдесі

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 13:46 Фото: pexels
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Амрин 2025 жылғы 25 қыркүйекте Сенаттағы брифингте ҚҚС мөлшерлемесінің өсуіне байланысты бағаның қымбаттау ықтималдығын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, бағаны негізінен ҚҚС төлеуші саналатын бизнес өкілдері көтереді.

"ҚҚС төлеушілер тарапынан бағаның таза өсімі 2–2,5% деңгейінде болады деп күтілуде. ҚҚС мөлшерлемесінің артуынан дағдарыс болмайды", – деп сендірді Амрин.

Сонымен қатар ол дағдарыстың түрлі себептері болуы мүмкін екенін атап өтті.

"Мысалы, ертең, Құдай сақтасын, пандемия болуы мүмкін. Сондықтан ҚҚС мөлшерлемесінің өсуін дағдарыспен тікелей байланыстыру дұрыс емес", – деді вице-министр.

Бұған дейін Амрин салық реформасының салдарына қатысты журналистердің сұрақтарына жауап берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңа Салық кодексі – қосымша құн салығынан кімдер босатылады
13:16, 24 қыркүйек 2025
Жаңа Салық кодексі – қосымша құн салығынан кімдер босатылады
Ұлттық экономика министрлігі доллар бағамын пессимистік сценарий бойынша атады
19:27, 11 қыркүйек 2025
Ұлттық экономика министрлігі доллар бағамын пессимистік сценарий бойынша атады
Қазақстанда банктерді басқару ережелері өзгереді
13:38, 10 қыркүйек 2025
Қазақстанда банктерді басқару ережелері өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: