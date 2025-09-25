ҚҚС өсімінен дағдарыс болмайды – ҰЭМ уәдесі
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Амрин 2025 жылғы 25 қыркүйекте Сенаттағы брифингте ҚҚС мөлшерлемесінің өсуіне байланысты бағаның қымбаттау ықтималдығын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, бағаны негізінен ҚҚС төлеуші саналатын бизнес өкілдері көтереді.
"ҚҚС төлеушілер тарапынан бағаның таза өсімі 2–2,5% деңгейінде болады деп күтілуде. ҚҚС мөлшерлемесінің артуынан дағдарыс болмайды", – деп сендірді Амрин.
Сонымен қатар ол дағдарыстың түрлі себептері болуы мүмкін екенін атап өтті.
"Мысалы, ертең, Құдай сақтасын, пандемия болуы мүмкін. Сондықтан ҚҚС мөлшерлемесінің өсуін дағдарыспен тікелей байланыстыру дұрыс емес", – деді вице-министр.
Бұған дейін Амрин салық реформасының салдарына қатысты журналистердің сұрақтарына жауап берген болатын.
