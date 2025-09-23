#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

ҚҚС өсімі – азық-түлік бағасына ықпалы қандай болады

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 16:44 Фото: Zakon.kz
Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев 2025 жылғы 23 қыркүйекте Үкіметтегі брифингте салық мөлшерлемесінің өсуіне байланысты азық-түліктің қымбаттайтынын растады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, бұл қымбаттау уақытша сипатта болады.

"Әрине, өзгерістер болады. Бұл жерде бір реттік, қысқа мерзімді өзгерістер туралы айтылды – түпкілікті құнында шамамен 2,5–3 пайызға дейін. Бұл салықтық режимдердің, есептік өзгерістердің салдарынан. Бизнес өкілдері белсенді қатысып жатыр, өз уәждерін келтіруде. Менің ойымша, теңгерімді шешім қабылданады. Сондықтан менің жауабым: "Иә, өзгерістер болады", – деді Шаққалиев.

Алайда ол бұл қымбаттаудың нақты көлемі мен мерзімін айта алмады.


"Бұл қаншалық ықтимал және қай кезеңде болатынын айтуға әлі ерте. Бір нәрсе айта аламын: маусымаралық кезеңде біз үнемі өзгерістерді көреміз. Мысалы, жұмыртқа бойынша бізде осындай талқылау болған, бірақ ақырында өндіріс факторлары өзгерістерін ескере отырып, меморандум аясында бағаны тұрақтандырдық, қазір белгіленген дәлізде тұрмыз. Сондықтан Сауда министрі ретінде менің міндетім – сөрелерде әртүрлі ассортименттегі, сападағы және бағасы әртүрлі тауардың болуын қамтамасыз ету", – деп қосты министр.

Бұған дейін Сауда министрлігі құс еті бағасының қымбаттауын күтпейтінін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Смартфондар мен басқа да техниканы қайта сату: сатып алушылар үшін мұндай "бизнес" несімен қауіпті
12:52, 17 шілде 2025
Смартфондар мен басқа да техниканы қайта сату: сатып алушылар үшін мұндай "бизнес" несімен қауіпті
Қазақстанда инфляция қашан баяулайды
14:08, 10 шілде 2025
Қазақстанда инфляция қашан баяулайды
Қазақстанда қандай азық-түлік тауарлары арзандады
15:31, 14 наурыз 2025
Қазақстанда қандай азық-түлік тауарлары арзандады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: