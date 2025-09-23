#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Дүкен сөрелерінде өндірушілердің арзан тауарлары пайда болады

Фрукты, овощи, овощной, продукты питания, продуктовый, минимаркет, супермаркет , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 16:10 Фото: freepik
Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев 2025 жылғы 23 қыркүйекте Үкіметтегі брифингте Berеke Fest акциясы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Акция аясында сауда желілері қазақстандық өндірушілерге арнайы орын бөліп, өнімді нарықтағыдан төмен бағамен сатуға мүмкіндік береді.

"Бұл Magnum, Small, "Анвар", "Рамада" және басқа да сауда желілері. Олар әлеуметтік жауапкершілігін көрсетті, бұл – олардың бастамасы, ал біз қолдап отырмыз. Арнайы сөрелер бөлінеді, онда тікелей фермерлік жеткізілім екені көрсетіледі. Заңнамаға сәйкес үстемеақы 15%-дан аспайды. Бұл өндірушілер үшін тікелей қолжетімділік. Баға да қолжетімді болады деп күтеміз", – деді Шаққалиев.

Министрдің айтуынша, акция 25 қыркүйектен бастап жарияланады.

"Баға көлем мен ауқым әсеріне байланысты төмен болады", – деп толықтырды ол.


Бүгін біз ҚҚС мөлшерлемесінің көтерілуіне байланысты азық-түлік қаншалықты қымбаттайтыны туралы жаздық.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Сауда министрлігі ет бағасын асыра қымбаттатқан 30-дан аса саудагерге айыппұл салды
17:28, 22 қыркүйек 2025
Сауда министрлігі ет бағасын асыра қымбаттатқан 30-дан аса саудагерге айыппұл салды
Қазақстанның ұны АҚШ нарығына шықты
19:37, 17 қыркүйек 2025
Қазақстанның ұны АҚШ нарығына шықты
Тоқаев "Алтай – түркілердің ата қонысы" атты конференция қатысушыларына жүгінді
18:56, 17 қыркүйек 2025
Тоқаев "Алтай – түркілердің ата қонысы" атты конференция қатысушыларына жүгінді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: