#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Экономика және бизнес

Арман Шаққалиев: Қазақстанның ЕАЭО-дан шығу жоспары жоқ

Арман Шәккәлиев: Қазақстанның ЕАЭО-дан шығу жоспары жоқ, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 15:07 Сурет: primeminister.kz
Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев 2025 жылғы 23 қыркүйекте Үкіметтегі брифингте Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕАЭО) мүше болуының тиімділіктерін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, одаққа қатысудың Қазақстан үшін бірқатар артықшылықтары бар.

"Біз интеграциялық кеңістікте өмір сүріп жатырмыз – оның пайдасы айқын. Соңғы 10 жылда ЕАЭО елдерімен тауар айналымымыз артты. Биыл шамамен 20 млрд теңге көлемінде үлкен динамика байқалуда. Бұл біз үшін өте үлкен өткізу нарығы. Біз бірқатар бағыттар бойынша бір-бірімізді толықтырамыз", – деді Арман Шаққалиев.

Сондықтан оның айтуынша, Қазақстанның ЕАЭО-дан шығу мәселесі күн тәртібінде тұрған жоқ.

"Әр елдің өз салалары, өз тетіктері бар. Бірақ ең бастысы – бәріміз де әлемдік экономиканың қатысушыларымыз. Біздің міндет – экспорт әлеуеті мен қуатын арттыру", – деп түйіндеді министр.

Бұған дейін Қазақстанның ЕАЭО елдері арасында жалақы деңгейі бойынша көшбасшылардың бірі екені жазылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Amre "Интервидение" байқауынан кейін маңызды мәлімдеме жасады
11:41, Бүгін
Amre "Интервидение" байқауынан кейін маңызды мәлімдеме жасады
Әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды Астана әуежайында зор қошеметпен қарсы алды
09:32, Бүгін
Әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды Астана әуежайында зор қошеметпен қарсы алды
Қазақстанда геологтар үшін жаңа ғылыми орталық құрылуда
09:00, Бүгін
Қазақстанда геологтар үшін жаңа ғылыми орталық құрылуда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: