2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша экономиканың өсуі 6,3%-ды көрсетті
Спикердің айтуынша, нақты сектордағы өсім 8,1% -ды көрсетті, ал қызмет көрсету өндірісі 5,3%-ға өсті.
"Салалар арасында көлік қызметтері, Құрылыс және тау-кен өнеркәсібі ең үлкен өсімді көрсетіп отыр. Сауда 8,8%-ға, өңдеу өнеркәсібі 6,2%-ға, ауыл шаруашылығы 4,4%-ға өсті. ЖІӨ өсімінің 70%-дан астамын өнеркәсіп, сауда және көлік қызметтері қамтамасыз етті", – деді ол.
Оның деректері бойынша, ағымдағы жылдың қаңтар-тамыз айларында сыртқы сауда айналымы 90,1 млрд долларды құрады.
"Тауарлар экспорты 50,2 млрд долларды құрады, оның ішінде өңделген тауарлар экспорты 18,1 млрд доллар. Тауарлардың импорты 40,1 миллиард долларға жетті. Әлемдік тауар нарықтарындағы төмен бағаларға қарамастан, 10 миллиард доллардан асқан оң сауда балансы сақталды. Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс 6,2%-ға өсті", – деп толықтырды Әмрин.
Оның айтуынша, өсім 17 өңірде тіркелген – ең үлкен өсім Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарында, сондай-ақ Шымкент және Алматы қалаларында байқалды. Өндірістің төмендеуі Шығыс Қазақстан, Ақмола облыстарында және Ұлытау облысында тіркелді.
Премьер-министр Олжас Бектенов өз кезегінде Президенттің тапсырмаларын іске асыру шеңберінде халықтың табысын арттыруға бағытталған сапалы өзгерістерге көбірек көңіл бөлу талап етілетінін айтты
"Мемлекет басшысы Экономикалық даму сапасын арттыру мәселелері жөніндегі таяудағы кеңесте макроэкономикалық тұрақтылықты нығайтуды, азаматтардың әл-ауқатын арттыруды қамтамасыз етуді және инфляцияны төмендету жөнінде шаралар қабылдауды тапсырды. Президент халықтың табысын арттыруға бағытталған сапалы өзгерістерге көбірек көңіл бөлу қажет екенін айтты", – деп атап өтті Олжас Бектенов.
