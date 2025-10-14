#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Экономика және бизнес

2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша экономиканың өсуі 6,3%-ды көрсетті

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 16:55 Фото: pexels
Ұлттық экономиканың бірінші вице-министрі Азамат Әмрин 2025 жылғы 14 қазанда өткен Үкімет отырысында 9 айдың қорытындысы бойынша экономиканың өсімі 6,3%-ды құрағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спикердің айтуынша, нақты сектордағы өсім 8,1% -ды көрсетті, ал қызмет көрсету өндірісі 5,3%-ға өсті.

"Салалар арасында көлік қызметтері, Құрылыс және тау-кен өнеркәсібі ең үлкен өсімді көрсетіп отыр. Сауда 8,8%-ға, өңдеу өнеркәсібі 6,2%-ға, ауыл шаруашылығы 4,4%-ға өсті. ЖІӨ өсімінің 70%-дан астамын өнеркәсіп, сауда және көлік қызметтері қамтамасыз етті", – деді ол.

Оның деректері бойынша, ағымдағы жылдың қаңтар-тамыз айларында сыртқы сауда айналымы 90,1 млрд долларды құрады.

"Тауарлар экспорты 50,2 млрд долларды құрады, оның ішінде өңделген тауарлар экспорты 18,1 млрд доллар. Тауарлардың импорты 40,1 миллиард долларға жетті. Әлемдік тауар нарықтарындағы төмен бағаларға қарамастан, 10 миллиард доллардан асқан оң сауда балансы сақталды. Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс 6,2%-ға өсті", – деп толықтырды Әмрин.

Оның айтуынша, өсім 17 өңірде тіркелген – ең үлкен өсім Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарында, сондай-ақ Шымкент және Алматы қалаларында байқалды. Өндірістің төмендеуі Шығыс Қазақстан, Ақмола облыстарында және Ұлытау облысында тіркелді.

Премьер-министр Олжас Бектенов өз кезегінде Президенттің тапсырмаларын іске асыру шеңберінде халықтың табысын арттыруға бағытталған сапалы өзгерістерге көбірек көңіл бөлу талап етілетінін айтты

"Мемлекет басшысы Экономикалық даму сапасын арттыру мәселелері жөніндегі таяудағы кеңесте макроэкономикалық тұрақтылықты нығайтуды, азаматтардың әл-ауқатын арттыруды қамтамасыз етуді және инфляцияны төмендету жөнінде шаралар қабылдауды тапсырды. Президент халықтың табысын арттыруға бағытталған сапалы өзгерістерге көбірек көңіл бөлу қажет екенін айтты", – деп атап өтті Олжас Бектенов.

Бұған дейін Алексей Цойдың президенттің әлеуметтік мәселелер жөніндегі кеңесшісі лауазымына тағайындалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ұлттық экономика министрлігі доллар бағамын пессимистік сценарий бойынша атады
19:27, 11 қыркүйек 2025
Ұлттық экономика министрлігі доллар бағамын пессимистік сценарий бойынша атады
Қазақстанның экономикалық өсуі 11 айдың қорытындысы бойынша 4,4%-ды құрады
16:22, 17 желтоқсан 2024
Қазақстанның экономикалық өсуі 11 айдың қорытындысы бойынша 4,4%-ды құрады
Жартыжылдықтың қорытындысы бойынша Қазақстан экономикасының өсімі – 5%
10:23, 12 шілде 2023
Жартыжылдықтың қорытындысы бойынша Қазақстан экономикасының өсімі – 5%
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: