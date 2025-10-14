Алексей Цой президенттің әлеуметтік мәселелер жөніндегі кеңесшісі лауазымына тағайындалды
Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қыхметі хабарлады.
"Мемлекет басшысының өкімімен Алексей Владимирович Цой Қазақстан Республикасы Президентінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі кеңесшісі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпартта.
Алексей Владимирович Цой 1977 жылдың 2 сәуірінде Шымкент қаласында дүниеге келген.
Ол Sels College (Лондон), Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының аспирантурасын, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясын, "Данекер" халықаралық құқық және халықаралық бизнес институтын, сондай-ақ Ресей Федерациясы Президенті жанындағы Халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясының жоғары корпоративтік басқару мектебін және Халықаралық бизнес академиясын тәмамдаған.
Еңбек жолын хирург-эндоскопист ретінде бастаған.
2007–2010 жылдары — Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының заманауи медициналық технологияларды енгізу орталығын басқарған.
2010–2011 жылдары — Президент Іс басқармасы Медициналық орталығының бастығы болды.
2011–2014 жылдары — Астана қаласындағы №1 қалалық аурухананың бас дәрігері қызметін атқарды.
2014 жылдан бастап — Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі болып еңбек етті.
2020 жылы — Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі болып тағайындалды, ал 2021 жылы бұл қызметке қайта тағайындалған.
2022 жылдың 31 қазанында — Президент Іс басқармасы Медициналық орталығының басшысы лауазымына тағайындалды.
Алексей Цой — жоғары білікті дәрігер, медицина ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік басқару саласында үлкен тәжірибесі бар маман.