Республика күніне орай елімізде 200-ге жуық жаңа әлеуметтік маңызы бар және өнеркәсіптік нысандар ашылуда
Сурет: primeminister.kz
Республика күніне орай бүкіл еліміз бойынша ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардан бастап әлеуметтік, спорттық және инфрақұрылымдық жобаларға дейін 196 жаңа нысан пайдалануға беріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Үкіметі баспасөз қызметінің хабарлауынша, олардың барлығы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және өңірлерді дамытуға бағытталған тапсырмаларын орындау шеңберінде жүзеге асырылуда.
Бұған дейін сайтымызда Қазақстан экономикасының 35 жыл бұрынғы және қазіргі көрсеткіштері туралы мақала жарияланған болатын.
