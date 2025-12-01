#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Экономика және бизнес

Сарапшы әлемдік нарықта ұсыныстың көптігіне қарамастан мұнай бағасы неге төмендемей отырғанын айтты

Мұнай, сарапшы, әлемдік нарық, баға, Эльдар Шамсутдинов, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 22:24 Сурет: pexels
Геосаясат әлемдік нарықта ұсыныстың көптігіне байланысты алаңдаушылыққа қарамастан 2026 жылы да мұнай бағасын қолдауды жалғастырады. Бұл туралы экономист Эльдар Шамсутдинов айтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол Bloomberg басылымына сілтеме жасай отырып, дүйсенбіде таңертең мұнай қымбаттағанын, өйткені 2026 жылдың қарсаңында жеткізілімнің қысқаруын меңзейтін бірнеше геосаяси шиеленіс күшейе түскенін айтады. Атап айтқанда, Трамп Венесуэланың әуе кеңістігі "толығымен жабық" деп есептелетінін мәлімдеген соң АҚШ пен Венесуэла арасындағы шиеленіс күшейе түсті, бұл, әдетте әскери операциялар қолға алынатынын білдіреді. Бұған дейін Трамп Венесуэладағы жер үсті операциялары "жақын арада басталады" деп айтқан болатын.

"Сонымен қатар, әлемдегі мұнай жеткізілімінің 1%-дан астамын қамтамасыз ететін Каспий құбыр консорциумы (CPC) өз жұмысын уақытша тоқтатты. Себебі өткен сенбіде Қара теңіз терминалы шабуылға ұшырап, зақымданған. Оның үстіне жексенбідегі кездесуде OPEC + қатысушылары 2026 жылдың І-тоқсанында өндіріс өсімін арттыруды доғару туралы қараша айындағы шешімді растады. Ағымдағы тәулігіне ұсынылған 1,65 миллион баррель транштан, топ бұрын бастапқы 2,2 миллион баррельді қалпына келтіргеннен кейін, шамамен 1,2 миллион баррельді қайтару керек. Мұнай бағасы қараша айында төртінші ай қатарынан төмендеуді көрсетті, өйткені ұсыныс профицитінің артуы инвесторлар көңіл-күйіне қысым жасады. IEA қазір 2026 жылы тәулігіне 4,09 миллион баррельден асатын рекордтық профицит болады деп болжайды, дегенмен Украина мен Венесуэладағы геосаяси шиеленістің күшеюі қайтадан бағаларға белгілі бір деңгейде қолдау көрсетті", деп жазады желідегі парақшасында Эльдар Шамсутдинов.

Айта кетсек, 2025 жылы 29 қарашада Қазақстан мұнайы тасымалданатын КҚК айлағы шабуылға ұшырап, жұмысын уақытша тоқтатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мұнай бағасы күрт өсті – бұл Қазақстан бюджетіне қанша пайда әкелмек
14:06, 12 маусым 2025
Мұнай бағасы күрт өсті – бұл Қазақстан бюджетіне қанша пайда әкелмек
Мұнай бағасы барреліне 120 долларға дейін шарықтауы мүмкін
14:25, 17 маусым 2025
Мұнай бағасы барреліне 120 долларға дейін шарықтауы мүмкін
Мұнай бағасы неге төмендеуде, бұл Қазақстан экономикасына қалай әсер етеді
16:59, 08 сәуір 2025
Мұнай бағасы неге төмендеуде, бұл Қазақстан экономикасына қалай әсер етеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: