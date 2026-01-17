Алдағы бес жылда мал шаруашылығын жеңілдетілген несиелендіру тетігі арқылы дамыту көзделуде
Ауылшаруашылығы министрлігі баспасөз қызметінің 2026 жылы 17 қаңтарда таратқан хабарламасында ауыл шаруашылығы жануарларының барлық түрлері бойынша асыл тұқымды мал сатып алуға жылдық 6% мөлшерлемемен ұзақ мерзімді жеңілдетілген кредиттеу бағдарламасын іске қосу жоспарланып отырғаны айтылады.
"Сондай-ақ мал шаруашылығы бағыттары бойынша шектеусіз айналым қаражатын толықтыруға арналған жылдық 5% мөлшерлемемен жеңілдетілген кредиттеу бағдарламасы көзделген. Бұл қаражат жем-шөп, жанар-жағармай материалдары, ветеринариялық препараттар сатып алуға және өзге де ағымдағы қажеттіліктерге бағытталуы мүмкін. Аталған тетік 2025 жылғы қыркүйектен бастап бордақылау алаңдары мен құс фабрикаларында сәтті қолданылып келеді", делінген хабарламада.
Сондай-ақ елімізде көшпелі мал шаруашылығын дамытуға ерекше назар аударылуда.
"Пайдаланылмай жатқан жайылымдық жерлерді айналымға тарту мақсатында жылдық 6% мөлшерлемемен бірыңғай кредиттік өнімді іске қосу жоспарлануда. Қаржыландыру жайылымдарды суландыруға, инфрақұрылымды дамытуға, мобильді вагончиктер сатып алуға және басқа да қажетті шараларға бағытталады. Қазіргі таңда мұндай жобалар Қостанай облысында және Ұлытау облысында табысты іске асырылуда". Ауылшаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі
Қаржыландыруға қолжетімділікті кеңейту үшін өңірлік әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды белсенді тарту көзделіп отыр.
Кеңес қорытындысында малды қыстатуды ұйымдасқан түрде өткізу, АӨК-ті дамытуға арналған жергілікті бюджеттерді бекіту және көктемгі дала жұмыстарына дайындық мәселелері де талқыланды.
Бұған дейін Ауылшаруашылығы министрлігінде малшыларды ерте зейнетке шығару мәселесі қаралып жатқанын жазғанбыз.