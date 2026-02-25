#Референдум-2026
Құқық

Қазақстанда мал шаруашылығын дамытудың 2030 жылға дейінгі кешенді жоспары бекітілді

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 10:08 Фото: primeminister.kz
ҚР Үкіметінің 2026 жылғы 29 қаңтардағы қаулысымен Қазақстан Республикасында мал шаруашылығын дамытудың 2026-2030 жылдарға арналған Кешенді жоспары бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта мал шаруашылығы Қазақстан үшін ауыл шаруашылығының дәстүрлі және маңызды саласы болып табылатыны атап өтілген. Қазіргі уақытта мал шаруашылығы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің шамамен 40% құрайды. Соңғы жылдары салада өндіріс көлемі мен мал басының 2-3% деңгейінде белгілі бір өсуі байқалады.

Сонымен қатар, ағымдағы өсу қарқыны қолда бар экспорттық мүмкіндіктерді толық ашпайтыны айтылады. Ел мал шаруашылығы өнімдерінің жекелеген түрлері бойынша, атап айтқанда құс еті, ірімшік, сүзбе және шұжық өнімдері бойынша импортқа тәуелді болып қала береді.

Қазіргі уақытта мал шаруашылығы 11 кіші саладан тұрады: ет және сүт шаруашылығы, қой шаруашылығы, ешкі шаруашылығы, жылқы шаруашылығы, түйе шаруашылығы, құс, шошқа, марал шаруашылығы, ара және қоян шаруашылығы.

Кешенді жоспарда, атап айтқанда, қарастырылған:

  • асыл тұқымды малды сатып алуға жылдық 6%-бен жеңілдікпен кредит беру бағдарламасы;
  • жем-шөп дайындау техникасын жылдық 5%-бен сатып алуды жеңілдікпен қаржыландыру;
  • жем-шөп дақылдарының егістігін ұлғайту;
  • жайылымдардың жаңа алаңдарын айналымға енгізу.

Сондай-ақ жоспарланған:

  • шопандар мен шопандар кәсіптерін зиянды еңбек жағдайлары бар жұмыстарда істейтін қызметкерлердің тізбесіне қосу;
  • зиянды еңбек жағдайларында еңбек өтілін қалыптастыру кезінде шопандар мен шопандардың жеңілдікті өтілін есептеу;
  • шопандар мен шопандар үшін жұмыс орындарын субсидиялау.

Кешенді жоспарды іске асырудан күтілетін нәтижелер:

  • Ірі қара мал басының санын 7,9-дан 12 млн басқа дейін, ұсақ мал – 20,2-ден 28 млн басқа дейін, жылқы - 4,8-ден 7,0 млн басқа дейін ұлғайту.
  • Ауыл шаруашылығы жануарларының барлық түрлерінің ет өндірісін 1,2-ден 1,8 млн тоннаға дейін ұлғайту.
  • Сүт өндірісін 1,4 млн тоннадан 2,1 млн тоннаға дейін ұлғайту.
  • Ет экспортының көлемін 2 есе 82-ден 165 мың тоннаға дейін ұлғайту.

Қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

