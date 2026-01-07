#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
512.83
600.58
6.36
Қоғам

Ауылшаруашылығы министрлігінде малшыларды ерте зейнетке шығару мәселесі қаралды

Шопан, малшы, зейнеткерлік жас, Ауылшаруашылығы министрлігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 12:57 Сурет: Жамбыл облысы ПД баспасөз қызметі
Ауылшаруашылығы министрлігінде 2026–2030 жылдарға арналған мал шаруашылығы саласындағы агробизнесті дамытудың Кешенді жоспар жобасы талқыланды, деп хабарлайды Zakon.kz..

Ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин Кешенді жоспар жобасы өзара тығыз байланысты екенін әрі шынайы тәжірибеге бағытталған шаралар топтамасын қамтитынын атап өтті.

"Құжатта мал шаруашылығын қаржыландыру тетіктерін қалыптастыруға баса назар аударылған. Атап айтқанда, жануарлардың барлық түрлері бойынша асыл тұқымды малды сатып алуға жылдық 6% мөлшерлемемен ұзақ мерзімді жеңілдетілген кредит беру бағдарламасын іске қосу көзделген. Айналым қаражатын толықтыру үшін мал шаруашылығының ішкі салаларына шектеу қойылмай, 5% мөлшерлемемен кредит беру тетігін енгізу жоспарлануда. Қаражат жем-шөп сатып алуға, жанар-жағармай материалдарына, ветеринариялық препараттарға және басқа да өндірістік шығындарға бағытталуы мүмкін", – деді вице-министр.

Пайдаланылмай жатқан жайылымдардың әлеуетін іске қосу мақсатында көшпелі (отгонды) мал шаруашылығын дамыту үшін 6% мөлшерлемемен бірыңғай кредиттік өнім құру көзделген. Барлық кредиттік бағдарламаларды өсімдік шаруашылығында қолданылатын тетіктерге ұқсас "Даму" институты арқылы мемлекеттік кепілдік жүйесімен қамтамасыз ету жоспарланып отыр.

Құжатта саланы білікті кадрлармен қамтамасыз ету бойынша шаралар көзделген. Мал шаруашылығы өкілдерін әлеуметтік қолдау мәселелері де қарастырылған, оның ішінде қойшылар мен бақташылар үшін зейнеткерлік жасты төмендету, олардың балаларына білім беру гранттарын басым тәртіппен бөлу, әскер қатарына шақыруды кейінге қалдыру ұсынылады.

Бұған дейін Қазақстанда пайдаланылмай жатқан 2,1 млн гектар жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтар күшті жер сілкінісінен қалай қорғалады
09:48, 05 шілде 2024
Қазақстандықтар күшті жер сілкінісінен қалай қорғалады
Қазақстанда газ саласын дамытудың кешенді жоспары бекітілді
12:14, 25 маусым 2025
Қазақстанда газ саласын дамытудың кешенді жоспары бекітілді
Қазақстанда ірі теңіз көліктік-логистикалық кластері пайда болады
15:47, 22 мамыр 2024
Қазақстанда ірі теңіз көліктік-логистикалық кластері пайда болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: