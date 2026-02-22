#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Экономика және бизнес

Басқа бірқатар елдермен салыстырғанда Қазақстанда сиыр еті әлдеқайда қымбат

Ет, Қазақстан, баға, қымбатшылық, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 16:01 Сурет: Zakon.kz
Қазақстан сиыр етінің қымбаттығы бойынша 76 елдің ішінде 42-орында тұр. Орташа бағасы - 15,1 доллар немесе бір келісі шамамен 7,4 мың теңге, деп хабарлайды Zakon.kz.

Global Product Price мәліметтері бойынша, 2026 жылдың қаңтарында Қазақстан 76 мемлекеттің ішінде 42-орынға жайғасқан, деп жазады Ranking.kz.

Сиыр етінің бір келісі - 15,1 доллар, бұл БАӘ (12,5 доллар), Румыния, Словения, Сингапур, Мексика және Сауд Арабиясы елдерінен жоғары.

Африка елдерінде де ет едәуір қымбат, бір келісі кем дегенде 5,4 доллар.

ҰСБ деректері бойынша, 2000 жылдың наурыз айында елімізде сиыр етінің бір келісі 214 теңге болса, ал 2010 жылдың қаңтарында 641 теңгені құрады (сол кездегі валюта бағамы бойынша шамамен 4,5 доллар).

2026 жылғы ақпанда сиырдың сүйексіз лоқ етінің орташа бағасы 4,9 мың теңгені құрады. Ең жоғары баға — Астанада (6,1 мың теңге), ең төмен баға — Павлодарда (4,1 мың теңге).

Ақпан айында сиыр еті орташа есеппен 26,8%-ға қымбаттады. Ең жоғары өсім Жезқазғанда (+48,2%), Көкшетауда (+40,9%), Түркістанда (+37,2%) тіркелді.

FAO мәліметтері бойынша, ет бағасының әлемдік индексі 2026 жылдың қаңтарында 123,8% құрады. Өсім азық-түлік, логистика және ветеринарлық қызметтердің қымбаттауымен байланысты болды.

2025 жылы мал шаруашылығына салынған инвестициялар 47,4%-ға, яғни 32,7 млрд теңгеге дейін өсті. Салымдардың 73%-ы ірі-қара кешендерін дамытуға бағытталған. Алайда, халықтың табысы бағамен бірдей қарқында өсіп жатқан жоқ.  Әл-ауқат артпайынша ет нарығының тұрақтылығына күмән бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Батыс Қазақстанда сиыр етінің бағасы шарықтады
09:33, 28 ақпан 2025
Батыс Қазақстанда сиыр етінің бағасы шарықтады
Қазақстанда пәтерлер Ресеймен салыстырғанда екі есе арзан
14:39, 09 желтоқсан 2025
Қазақстанда пәтерлер Ресеймен салыстырғанда екі есе арзан
"3200-4000 теңге". Қазақстанда ет бағасы шарықтап тұр
20:55, 16 сәуір 2025
"3200-4000 теңге". Қазақстанда ет бағасы шарықтап тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана провёл "сухой" матч в АПЛ
20:10, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана провёл "сухой" матч в АПЛ
Дерек Макиннес прокомментировал дебютный гол Ислама Чеснокова за "Хартс"
19:47, Бүгін
Дерек Макиннес прокомментировал дебютный гол Ислама Чеснокова за "Хартс"
ХК "Барыс" потерпел третье поражение кряду в овертайме
19:20, Бүгін
ХК "Барыс" потерпел третье поражение кряду в овертайме
Казахстанские спортсмены завершили участие на Олимпийских играх-2026 в Италии
18:39, Бүгін
Казахстанские спортсмены завершили участие на Олимпийских играх-2026 в Италии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: