#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Экономика және бизнес

Елімізде бензин мен басқа да жанар-жағармай өнімдерінің бағасына қатысты бақылау күшейтіледі

Бензин, жанар-жағармай, баға, бақылау, БҚДА, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 17:24 Сурет: Zakon.kz
Бүгін ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаров жанар-жағармай материалдары нарығындағы жағдай бойынша агенттіктің орталық аппараты мен аумақтық департаменттері өкілдерінің қатысуымен кеңес өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 1 шілдеде агенттіктің баспасөз қызметі хабарлады:

"Кеңес барысында агенттік төрағасы аумақтық департаменттерге мұнай жеткізушілердің, мұнай өнімдерін көтерме саудада өткізушілердің, сондай-ақ көлік жанармай құю станцияларының (АЖҚС) және автогаз құю станцияларының (АГҚС) баға саясатына мониторингті күшейтуді тапсырды. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзу белгілері анықталған жағдайда департаменттерге монополияға қарсы ден қою шараларын қабылдау тапсырылды".

Сонымен қатар, агенттік бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнама талаптарының бұзылуына жол бермеуге бағытталған іс-шаралар жоспарын әзірлегені де нақтыланады.

Сондай-ақ өңірлік штабтардың қызметі аясында ведомствоаралық өзара іс-қимыл күшейтілуде.

Айта кетсек, Ресейде бензин бағасы шарықтап, аталған отын тапшылығы пайда болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
16:50, 18 қазан 2024
Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі жанар-жағармай бағасындағы шектеуді алып тастауды жоспарлап отыр
Жүк көлігі
16:35, 21 тамыз 2025
Мұнай өнімдерінің заңсыз шетелге шығарылуы: Қазақстанда мемлекеттік шекарада бақылау күшейтіледі
Қазақстан әуежайларындағы қымбатшылыққа қатысты пікір білдірді
13:41, 17 мамыр 2024
ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Қазақстан әуежайларындағы қымбатшылыққа қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Соня Жиенбаева
18:15, Бүгін
Соня Жиенбаева не смогла выйти во второй круг турнира в Португалии
Алихан Тагаев
18:13, Бүгін
Реванш состоялся: Кыргызстан победил Казахстан в финале чемпионата Азии по борьбе
Бакдаулет Турсынбек
17:50, Бүгін
Чемпионат Азии по борьбе: казах проиграл узбеку в финале, куда он вышел... после поражения
Елена Рыбакина
17:47, Бүгін
На "Уимблдоне" Рыбакина прервала ужасную серию поражений в матчах, где проигрывала сет 1:6
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: