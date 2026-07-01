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Экономика және бизнес

Қазақстан артылып жатқан жағдайда Ресейге жанар-жағармай материалдарын жеткізуге дайын

Бензин, Қазақстан, Ресей, жанар-жағармай, жеткізу, 50 мың тонна, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 23:12 Сурет: pixabay
Қазақстан ресми сұрау түскен жағдайда Ресей Федерациясына жанар-жағармай материалдарын (ЖЖМ) жеткізу мүмкіндігін қарастыруға дайын, алайда елдің ішкі нарығын толықтай қамтамасыз ету, сөзсіз, басым міндет болып қала береді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 1 шілдеде ҚР Энергетика министрлігі көршілес мемлекетке автомобиль отынын жеткізу мүмкіндігі туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме бере отырып хабарлады.

Құзырлы ведомство түсіндіріп өткендей, "Ресей Федерациясы үкіметінен автомобиль отынын сатып алу жөнінде ресми өтініш түскен жағдайда, Қазақстан өзара тиімді коммерциялық шарттар негізінде жанар-жағармай материалдарын жеткізу мүмкіндігін қарастыруға дайын".

Бұл ретте Энергетика министрлігі мұндай уағдаластықтарға негізінен қол жеткізуге болатын жағдайларды нақты айқындай кетті.

"Мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы халықаралық келісімдер мен коммерциялық шарттарды жасасу тек жеткілікті бос ресурстық әлеует болған жағдайда ғана мүмкін. Қазақстанның ішкі нарығын толық әрі үздіксіз қамтамасыз ету – сөзсіз басымдық болып қала береді. Экспорттық жеткізілімдер азаматтар мен ел экономикасының қажеттіліктерін қамтамасыз етуге қауіп төнбеген жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін", - дейді ведомстводан.

Бұған дейін Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 26 маусымда Үкімет дәлізінде журналистерге берген сұқбатында Ресейге 50 мың тонна бензин жеткізілуі мүмкін деген ақпаратқа қатысты пікір білдірген болатын.

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