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Қоғам

Ресей Қазақстаннан 50 мың тонна бензин жеткізуді сұрады ма – министр Ақкенженов жауап берді

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 11:04 Фото: Zakon.kz
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 26 маусымда Үкімет кулуарында Ресейге бензин жеткізілуі мүмкін деген ақпаратқа қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер Энергетика министрлігінің басшысынан Ресей тарапы Қазақстанға жанармай жеткізу туралы өтінішпен жүгінді ме және 50 мың тонна бензин жеткізілуі мүмкін деген ақпарат қаншалықты шындыққа жанасатынын сұрады.

"Ресей тарапынан бізге ешқандай ресми өтініш түскен жоқ. Мұны тағы да қайталап айтамын, – деді Ерлан Ақкенженов.

Сондай-ақ министрден Ресей тарапынан мұндай өтініш түскен жағдайда Қазақстан жанармай жеткізу мүмкіндігін қарастыра ма деген сауал қойылды.

Оның айтуынша, егер тиісті өтініш келіп түссе, ол белгіленген тәртіппен қаралатын болады.

Бұған дейін Қазақстанда Қытайдан бензинді кедендік бажсыз әкелуге рұқсат берілуі мүмкін екені хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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