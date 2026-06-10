Энергетика министрлігі бензин мен дизель қоры туралы ақпарат берді
Фото: Zakon.kz
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 10 маусымда Мәжіліс кулуарында Ресейдегі бензин тапшылығының Қазақстанға ықтимал әсері туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрдің айтуынша, көрші елдегі жағдай Қазақстанға әсер етпеуі тиіс, себебі елде жанармайдың жеткілікті қоры қалыптасқан.
"Біздің бензин мен дизель отыны бойынша қорымыз 36 күнге жетеді. Бұл бүгінгі таңда ешқандай тапшылық мәселесі жоқ деп сенімді айтуға мүмкіндік береді. Біз бұған алдын ала дайындалдық, соңғы үш жыл бойы дайындық жүргізіп келеміз, өйткені Қазақстанда жазғы маусымда және демалыс кезеңінде жанармайға сұраныс өсетінін білеміз. Біз әрқашан жазғы маусымға дайын боламыз", – деді министр.
Оның айтуынша, Ресей тарапымен де тұрақты байланыс бар.
"Ресейлік әріптестеріміз жағдайды қалпына келтіру және күшейту бойынша шаралар қабылдап жатыр. Біз олармен үнемі байланыстамыз, мәселе бақылауда. Кейбір үзілістер болуы мүмкін, бірақ біз бұл мәселелерді бірге шешеміз", – деді Ақкенженов.
Министрден Қазақстанда жанармайды сыртқа шығаруға қатысты қатаңдату шаралары бола ма деген сұрақ та қойылды.
"Олар қазірдің өзінде либерализацияланған жоқ. Біз сыртқы шекараларды бақылау бойынша барлық шараларды қабылдап жатырмыз. Жанармай жеткілікті болады", – деп сендірді министр.
Бұған дейін Энергетика министрі бензин бағасының қымбаттауына қатысты пікір білдіргенін жазғанбыз.
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