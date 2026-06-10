#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Энергетика министрі бензин бағасының қымбаттауына қатысты пікір білдірді

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 10:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 10 маусымда Мәжіліс кулуарында бензин бағасының өсуіне қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, бензин бағасы небәрі 3-4 теңгеге қымбаттаған.

"Бізде мемлекеттік баға реттеуі алып тасталған. Бағаны ішкі сұраныс пен ішкі ұсыныс айқындайды. Мендегі ақпарат бойынша, баға 3-4 теңгеге ғана өсті. Сондықтан бензиннің 10 теңгеге қымбаттағаны туралы айтқандарыңыз шындыққа жанаспайды", – деді Ақкенженов.

Министр жаз бойы жанармай бағасының өсу үрдісі жалғаспайтынына кепілдік бере алмайтынын айтты. Дегенмен, ведомство жағдайды бақылауда ұстайтынын жеткізді.

"Тағы да қайталаймын, бәрі ішкі сұраныс пен ішкі ұсынысқа байланысты. Біз нарықты реттемейміз. Егер нарық қатысушылары қазіргі жағдайда әділ баға 3-4 теңгеге көтерілуі керек деп келіссе, сол бағаны белгілейді. Бұл – нарықтық баға. Қазір мұнай бағасы шарықтап өсіп жатқан жоқ. Ол бір баррель үшін 93,5 АҚШ доллары деңгейінде тұрақтады. Қазақстандықтарды сабырға шақырғым келеді: Энергетика министрлігі жағдайды жіті бақылап отыр және оны ушықтырмау үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр", – деп қосты министр.

Бұған дейін полиция мұнай өнімдерінен пайда табатындарға бақылауды күшейткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование
12:10, Бүгін
Қазақстанда мұнай өндіру алдағы 10 жылда төмендейді – Энергетика министрлігі
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции
14:18, 28 қаңтар 2026
Ақкенженов АИ-92 бензин сапасына және АИ-95 бағасының өсуіне қатысты пікір білдірді
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
15:33, 22 қазан 2025
Энергетика министрі: Жанармай бағасы күрт қымбаттамайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бибосынов получил воинское звание
12:54, Бүгін
Бронзовый призёр Олимпиады-2020 Бибосынов получил новое воинское звание
Бекзат Саттарханов
12:37, Бүгін
Эксперт Робинсон поставил Саттарханова выше узбекских чемпионов Олимпиады
Камера упала на поле во время матча РК - Венгрия
12:18, Бүгін
Опасный инцидент произошёл на матче сборных Венгрии и Казахстана
&quot;Ордабасы&quot; провёл показ новой экипировки в формате модного дефиле
12:05, Бүгін
"Ордабасы" провёл показ новой экипировки в формате модного дефиле
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: