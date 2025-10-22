#Қазақстан
Қоғам

Энергетика министрі: Жанармай бағасы күрт қымбаттамайды

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 15:33
Қазақстанда жанармай бағасының күрт өсуіне жол берілмейді. Бұл туралы энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2025 жылғы 22 қазанда Мәжіліс кулуарында айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер министрден жанармай бағасын көтеруге салынған мораторий алынып тасталғаннан кейін "серіппе әсері" байқалып, бағаның күрт өсіп кету қаупі бар ма деп сұрады.

"Қазақстан – әлеуметтік бағыттағы мемлекет. Біз мұндай күрт баға өсуіне жол бермейміз, өйткені ол қарапайым халықтың өміріне тікелей әсер етеді. Барлығы бақылауда болады", – деді Ерлан Ақкенженов.

Бұған дейін Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин елдегі бензин бағасын көтеруге енгізілген мораторийдің қанша уақытқа созылатынын түсіндірген болатын.

Оқи отырыңыз
Жанар-жағармай бағасына мораторий: Серік Жұманғарин мерзімін атады
16:16, Бүгін
Жанар-жағармай бағасына мораторий: Серік Жұманғарин мерзімін атады
Қазақстанда жанармай тапшылығы бола ма – Энергетика министрі жауап берді
14:25, 27 тамыз 2025
Қазақстанда жанармай тапшылығы бола ма – Энергетика министрі жауап берді
Мұнай бағасының ауытқуы Қазақстандағы бензин құнына әсер ете ме - Энергетика министрі жауап берді
13:44, 23 сәуір 2025
Мұнай бағасының ауытқуы Қазақстандағы бензин құнына әсер ете ме - Энергетика министрі жауап берді
