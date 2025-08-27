Қазақстанда жанармай тапшылығы бола ма – Энергетика министрі жауап берді
Энергетика министрі Ерлан Ақкенжанов 2025 жылдың 27 тамызында Ақорда мінберінде күзде жанармай тапшылығының болуы мүмкіндігі туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Белгілі болғандай, қазақстандықтар жанармай жеткізіліміндегі үзілістерді байқауда. Осыған байланысты журналистер министрден оның тапшылық қаупі бар-жоғын сұрады.
"Қорқынышқа еш себеп жоқ – қор үнемі бақылауда. Дизель отыны мен бензин бойынша ешқандай күмән жоқ: зауыттар толық қуатта жұмыс істеп жатыр және біз оны үнемі толықтырып отырамыз", – деді Ерлан Ақкенжанов.
Ол үкіметтің 2025 жылдың ақпанында мемлекеттік бағаны реттеуден бас тартқанын және қазіргі таңда бағаның ішкі сұраныс пен ұсыныс негізінде қалыптасатынын еске салды.
Бұған дейін Үкіметтің жемдік қорды басқару жөніндегі қағидаларды бекіткенін жазғанбыз.
