Үкімет жемдік қорды басқару жөніндегі қағидаларды бекітті
Жемдік қорды басқару – астық нарығы жөніндегі оператордың жемдік астықты бюджет қаражаты есебінен астық қабылдау кәсіпорындарында сақтауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ жемдік астықты сатып алуға, өткізуге және айырбастауға бағытталған қызметі.
Оператор:
- астық нарығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;
- астықтың резервтік қорын ұстап тұруды қамтамасыз етеді;
- астық сатып алуды жүзеге асырады;
- ішкі нарыққа реттеушілік әсер ету мақсатында ұн тарту ұйымдарына азық-түліктік астық жеткізуді қамтамасыз етеді;
- тұқымдық қорды қалыптастыруға қатысады;
- азық-түліктік астық сатып алу және жеткізу арқылы азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға жәрдемдеседі;
- астықтың резервтік қорын айырбастауды жүзеге асырады;
- жемдік қорды айырбастауды жүзеге асырады;
- жемдік қорды қалыптастыруға қатысады және оны сақтап тұруды қамтамасыз етеді.
Жемдік қорды сақтау мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына сәйкес астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензиясы бар астық қабылдау кәсіпорындарында жүзеге асырылады.
Жемдік қорды сақтау астық қабылдау кәсіпорны мен астық иесі арасында астықты сақтаудың жария шартының үлгі нысанына сәйкес жасалатын астық қабылдау кәсіпорындары мен оператор арасындағы астықты сақтауға арналған шарттардың негізінде жүзеге асырылады.
Жемдік қор:
- жаңа егінге дейінгі маусымаралық кезеңде ауыл шаруашылығы жануарларының;
- құрама-жем өндірісін жүзеге асыратын кәсіпорындардың жемдік астыққа қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында іске асырылады.
Жемдік қордан астықты құс және мал өсіру шаруашылықтарына, сондай-ақ құрама-жем өндіруді жүзеге асыратын кәсіпорындарға (алушылар) өткізуді тиісті жылдың 1 наурызынан 1 қыркүйегіне дейінгі кезеңде өңірлер, алушылар және дақылдар түрлері бөлінісіндегі көлемдерді көрсете отырып, уәкілетті органның жазбаша өтініші негізінде оператор жүзеге асырады.
Уәкілетті органның жазбаша өтініші облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының алушылар тізбесін, астық көлемі мен дақылдар түрлерін қамтитын өтініштері негізінде қалыптастырылады.
Жемдік қорды сақтау және жаңарту мақсатында оператор:
- егер жемдік қордан астық өткізу тиісті жылдың 1 қыркүйегіне дейін толық көлемде жүзеге асырылмаған жағдайда, жемдік қордың жалпы көлемінің 65 (алпыс бес) пайызына дейін нарықтық бағалар бойынша өткізеді;
- сапасы мен сақтау мерзімдерін сақтау үшін сыныптар мен дақылдар арасында астықты айырбастауды жүзеге асырады. Айырбастау операторда бар қорлардан ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес келетін астықтың баламалы көлеміне жүргізіледі.
Оператор жемдік қорды басқаруға байланысты қызметтің нәтижелері бойынша тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі айдың 5-күніне дейін уәкілетті органға осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша жемдік қордың бар-жоғы туралы есепті ұсынады.
Бұйрық 2025 жылғы 2 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.