Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқару: ережелер бекітілді
Бірыңғай цифрлық платформаның жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында сараптамалық ұйым мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқару жөніндегі тізілімдерді (бұдан әрі – тізілімдер) қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асырады.
- шығармалар тізілімі;
- авторлар мен құқық иеленушілердің тізілімі;
- ҚҰБҰ тізілімі;
- пайдаланушылар тізілімі;
- шарттар тізілімі.
Шығармалар тізілімі мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқару жүзеге асырылатын авторлық және (немесе) сабақтас құқық объектілерінің тізбесін білдіреді.
Авторлар мен құқық иеленушілер тізілімі бірыңғай цифрлық платформада өздеріне тиесілі авторлық және (немесе) сабақтас құқық объектілері туралы мәліметтерді орналастырған, сондай-ақ мүліктік құқықтары ұжымдық басқаруға берілген жеке және заңды тұлғалардың тізбесін білдіреді.
Авторлық құқық иесі мұндай өкілеттіктерді тек бір өтемақыға бере алады.
Шарттар бойынша өтемақы осындай шарттардың сканерленген көшірмелерін бірыңғай цифрлық платформада орналастыруды қамтамасыз етеді.
Толтыру үшін мәліметтер қамтылған бірыңғай цифрлық платформа арқылы берілген құқық иеленушінің өтініші негізінде өтемақы оның авторлық немесе сабақтас құқықтар объектілерін осы өтемақы пайдаланушыларға берілетін рұқсаттардан алып тастайды.
Сондай-ақ, өтемақы бірыңғай цифрлық платформа арқылы толтыру үшін мәліметтер қамтылған басқа қазақстандық өтемақылармен өзара мүдделерді білдіру туралы шарт жасасады.
Өтемақы сондай-ақ осындай шарт жасалған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде кейіннен бірыңғай цифрлық платформада орналастыра отырып, қағаз тасығышта шетелдік өтемақылармен мүдделердің өзара өкілдігі туралы шарттар жасасады.
Өтемақы бірыңғай цифрлық платформа арқылы пайдаланушымен авторлық немесе сабақтас құқықтар объектілерін пайдаланудың тиісті тәсілдеріне лицензиялық шарт жасасады.
Бұдан басқа, өтемақы бірыңғай цифрлық платформа арқылы коммерциялық мақсатта жарияланған фонограмманы пайдаланудың тиісті тәсілдеріне пайдаланушымен сыйақы төлеу туралы фонограмма өндірушінің және толтыруға арналған мәліметтер қамтылған Орындаушының келісімінсіз шарт жасасады.
Өтемақы бірыңғай цифрлық платформа арқылы сараптама ұйымымен толтыру үшін мәліметтер қамтылған бірыңғай цифрлық платформаны пайдалану туралы шарт жасасады.
Бірыңғай цифрлық платформа субъектілерінің құқықтарды ұжымдық басқару саласындағы өзара іс-қимылы жеке кабинет арқылы жүзеге асырылады.
Жеке кабинетте сәйкестендіру, тіркеу, байланыс деректері мен банктік деректемелерді қоса алғанда, құқық иесі, өтемақы немесе пайдаланушы туралы мәліметтер, авторлық және сабақтас құқықтар объектілері, мүліктік құқықтар үлестері, шарттар, аккредиттеу, қызмет саласы, басқару органдары туралы ақпарат және бірыңғай цифрлық платформаның жұмыс істеуі үшін қажетті өзге де мәліметтер қамтылады.
Өтемақы ол белгілеген мөлшерлемелер мөлшеріне сәйкес, бірақ авторлық құқық туралы Заңның 16-1 және 40-2-баптарында белгіленген ең төменгі сыйақы мөлшерлемелерінен төмен емес мөлшерде сыйақы жинауды жүзеге асырады.
Сыйақыны есептеу бірыңғай цифрлық платформа арқылы мынадай негіздер бойынша жүзеге асырылады:
- жиналған сыйақы сомалары туралы мәліметтер;
- пайдаланушылардың авторлық және (немесе) сабақтас құқық объектілерін пайдалану туралы есептері;
- бірыңғай цифрлық платформаның тізілімдерінде қамтылған мәліметтер;
- құқық иеленушілердің мүліктік құқықтардағы үлестері туралы мәліметтер;
- ҚҰБҰ-ның нақты шығыстарын жабуға арналған сомалар туралы мәліметтер;
- Заңның 44-бабының 5-тармағына сәйкес таратылатын сомалардың құрамына енгізілген таратылмаған сыйақы сомалары туралы мәліметтер.
Авторлық құқық бойынша сыйақы туындылар авторларының арасында тиісті пайдаланушының әрбір туындыны пайдалану (ротациялау) санына барабар есептеледі.
Сыйақыны есептеу үшін нақты автордың туындысын пайдалану үлесі тиісті туындыны пайдалану (ротациялау) санының есепті кезеңде осы пайдаланушы пайдаланған барлық туындылардың ротацияларының жалпы санына қатынасы ретінде айқындалады.
Авторлық сыйақы алымдарының сомасы өтемақының нақты шығыстарын жабуға белгіленген соманы шегергенде пайдаланушыдан түскен сыйақының жалпы сомасынан қалыптастырылады.
Бұйрық 14 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі 2026 года.