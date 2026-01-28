Ақкенженов АИ-92 бензин сапасына және АИ-95 бағасының өсуіне қатысты пікір білдірді
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 28 қаңтарда мәжілістегі брифингте Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов қазақстандықтардан түскен бензин сапасы және жанармай бағаларына қатысты шағымдарға жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер хабарлағандай, қазақстандықтар АИ-92 бензинінің сапасының нашарлауына шағымданса, АИ-95 бағасының өсуін де атап көрсеткен. Осыған орай министр нақты деректерді ұсынуды сұрап, жағдайды егжей-тегжейлі тексеруге мүмкіндік беретінін айтты.
"Мен бұл мәлімдемені негізсіз деп санаймын. Стандартты сапа талаптары сақталады, әр зауытта тәуелсіз зертхана жұмыс істейді. Айтпақшы, Атырау және Павлодар зауыттарында швейцариялық зертхана қызмет көрсетеді – ол шын мәнінде тәуелсіз. Әр партия жіберілмес бұрын сапа тексерісінен өтеді. Кеден одағының техникалық регламент стандарттары толық сақталады. Сондықтан бұл мәлімдемені негізсіз деп есептеймін", – деп толықтырды Ақкенженов.
Министр Ерлан Ақкенженов АИ-95 бензинінің бағасы ешқашан реттелмегенін және нарықта "еркін қалқып жүргенін" атап өтті. Мораторий кезінде нарық қатысушыларынан бағаны кенет көтермеуді сұраған.
Еске салсақ, бұған дейін Ақкенженов мораторий тоқтатылған жағдайда бензин бағасы қалай өзгеретіні туралы айтып өткен еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript