Қазақстан "Лукойл" акциясын сатып алу құқығын пайдалануға дайын
2026 жылғы 28 қаңтарда мәжілістегі брифингте Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Қазақстандағы "Лукойл" активтерін сатып алу мүмкіндіктері туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақкенженовтің сөзінше, Қазақстан үкіметі де, Энергетика министрлігі де "Лукойл" компаниясына активтерін сатып алу ұсынысын жасаған жоқ.
"Бірақ өткен жылдың соңында мен Қазақстандағы "Лукойл" активтері сатылған жағдайда, заңмен қарастырылған мұрагерлік құқыққа сәйкес өзіміздің акцияны сатып алу құқымызды жүзеге асыра алатынымызды мәлімдедім. Осыған байланысты Энергетика министрлігі OFAC-қа хат жолдады", – деді министр.
Оның айтуынша, акцияны сатып алу жолдары әртүрлі болуы мүмкін және міндетті түрде бірден қолма-қол төлеммен шектелмейді.
"Бұл пакет акцияны сатып алудың әртүрлі нысандары бар, мысалы, кейінге қалдырылған төлем немесе шикізат сатудан түскен кірісті пайдалану. Көптеген нұсқалар бар, және біз бәрін қарастырып жатырмыз", – деп қосты Ақкенженов.
Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылғы 15 желтоқсанда министр Ақкенженов Қазақстандағы "Лукойл" активтерін сату мүмкіндігі бойынша шешім қабылдау мерзімі қаңтардың ортасына дейін ұзартылғанын хабарлаған еді.
