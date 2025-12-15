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Қоғам

"Лукойл" активтерін сату: Энергетика министрлігі жаңа мәлімдеме жасады

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 14:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2025 жылғы 15 желтоқсанда өткен брифингте "Лукойл" активтерін сату туралы шешім қабылдау мерзімі қаңтардың ортасына дейін ұзартылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер қараша айында "Лукойл" активтерін желтоқсанның ортасына дейін сату мүмкіндігі туралы шешім қабылдау жоспарлары туралы хабарланғанын еске салып, келіссөздердің қай кезеңде екенін, сондай-ақ әлеуетті сатып алушылар жайлы сұрады.

Ол бұл мерзімді 13 желтоқсанда АҚШ Қаржы министрлігі белгілегенін атап өтті.

"Бүгінгі күні мерзім қаңтардың ортасына дейін ұзартылды, сондықтан біз бәріміз осы мерзімдердің аяқталуын және одан әрі әрекет етуді асыға күтеміз. Үкімет бұл активтерді сатып алу бойынша ешқандай келіссөздер жүргізбейді. Мен әлемде көптеген компаниялар қызығушылық танытып отырғанын білемін. Күтейік. Бірақ Қазақстан Республикасының Жер қойнауы жайлы кодексіне сәйкес басым құқығы бар екенін еске салғым келеді және болашақта біз оны пайдаланамыз ба, жоқ па, кейін шешеміз", – деді Ақкенженов.

Бұған дейін Алматыда желілерді салу кезінде ереже бұзған мердігерлік компаниялар лицензиясынан айырылғанын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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