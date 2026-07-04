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Экономика және бизнес

Кейбір көліктер күзде 50 пайызға дейін арзандауы мүмкін - сарапшы болжамы

Көлік, электромобиль, гибрид, болжам, арзандау, Нұрлан Жанай, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.07.2026 17:02 Сурет: pixabay
Қазақстанда күзде, яғни 1 қыркүйектен бастап жүрілген көліктердің бағасы төмендеуі мүмкін. Бұл болжаммен кәсіпкер Нұрлан Жанай бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол 2026 жылдың қыркүйегінен бастап елімізде екінші нарықта автомобильдер бағасы айтарлықтай төмендей бастайды деп санайды. Оның айтуынша, мұның жаңа көліктерге еш қатысы жоқ, керісінше сөз жүрілген көліктер, онда да электромобильдер мен гибридтер сегменті туралы сөз болып отыр.

Сарапшы бірінші нарық бәсекеге қабілетті болып қала беретінін, сондықтан жаңа көліктер айтарлықтай арзандайды деп күтуге болмайтынын айтады. Оның орнына, дилерлер сатып алушыларды икемді несие шарттарымен, бөліп-бөліп төлеу және басқа да тың акциялармен қызықтыруы мүмкін.

Сонымен қатар, жаңа электромобильдер мен будандарға қатысты жоғары сұраныс, Жанайдың пікірінше, екінші нарықта шамадан тыс қамсыздандыру әсерін тудыруы мүмкін.

Оның бағалауы бойынша, көптеген сатып алушылар мұндай көліктерді несиеге алады, оларды біраз уақыт пайдаланған соң одан құтылудың жолын ойлай бастайды. Сарапшының пікірінше, дәл осы сегментте күзде ұсыныс артып, баға қысымға тап болуы мүмкін.

"Адамдар жаңа көлік сатып алады, мініп, жүріп, қажетті эмоцияға қаныққан соң оны сатқысы келеді. Бірақ ақшаға деген қажеттілікке байланысты олар бағаны төмендетуге мәжбүр болады", деп есептейді Жанай.

Оның болжамы бойынша, кейбір электромобильдер мен гибридтердің құны бірден 5-6 млн теңгеге төмендеуі мүмкін, ал кейбір жағдайларда құлдырау 10-12 млн теңгеге де жетуі ықтимал. Бұл бағаның 50%-ға төмендеуін білдіре алады.

Сарапшы сатып алушылар үшін негізгі фактор нарыққа уақытында бет бұру болады деп санайды. Егер болжам дұрыс болса, күз айлары екінші нарықтан көлік сатып алуды жоспарлап отырғандар үшін қолайлы уақыт болуы мүмкін.

Бұған дейін Олжас Бектенов жанар-жағармай нарығындағы ахуал бойынша жиын өткізгені хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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