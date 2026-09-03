Олжас Бектенов жаңадан тағайындалған министрлерді таныстырды
Бұл туралы 2026 жылы 3 қыркүйекте үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Үкімет жетекшісі жаңадан тағайындалған экология және табиғи ресурстар министрін таныстыру барысында Ерлан Нысанбаевқа атқарған жұмысы мен экологиялық мәдениет қалыптастыруға және қоршаған ортаны қорғауға қосқан үлесі үшін алғыс білдірді.
Премьер-министр Төтенше жағдайлар министрлігінің ұжымына жаңа министр Мұрат Мұхановты таныстырды. Олжас Бектенов министр лауазымында атқарған жұмысы үшін Шыңғыс Әріновке алғысын білдіріп, ары қарайғы кәсіби қызметіне табыс тіледі.
ТЖМ ұжымы мен жаңа министрдің алдындағы халық пен еліміздің аумақтарын төтенше жағдайлардан қорғауды қамтамасыз ету бойынша міндеттер қойылды. Олжас Бектенов азаматтық қорғаныс жүйесінің тиімділігін арттыру жұмыстарын жалғастыруды, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға қарсы әрекет ету деңгейін арттыруды, құтқару бөлімшелерін материалдық-техникалық жағынан жарақтандыру барысын одан әрі нығайту жөнінде шаралар қабылдауды тапсырды.
Премьер-министр Мәдениет және ақпарат министрлігінің жаңа басшысы Арман Қырықбаевты таныстыру барысында Аида Балаеваға жемісті жұмысы үшін алғыс айтып, оған Қауіпсіздік Кеңесіндегі жаңа қызметіне табыс тіледі.
Премьер-министр Арман Қырықбаевтың орталық және өңірлік деңгейде мәдениет, ақпарат және ішкі саясат саласындағы елеулі жұмыс тәжірибесін атап өтіп, Президенттің жаңа басшы бастаған министрлік ұжымының алдына қойған міндеттерін айтты.
Премьер-министр мемлекеттің азаматтық қоғаммен өзара сындарлы іс-қимылын дамыту жөніндегі жүйелі жұмыстың маңыздылығын атап өтті. Халықтың сұранысы мен қажеттіліктерін ескере отырып, мемлекеттік жастар және отбасы саясатын жүзеге асыру бойынша кешенді шаралар ұйымдастыруға назар аудару керек. Сондай-ақ этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайту жұмыстарын жүйелі үйлестіруді қамтамасыз ету қажет.
Бұған дейін Олжас Бектенов тізгінін ұстаған Үкіметтің жаңа құрамы жасақталғаны хабарланған.