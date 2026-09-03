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Экономика және бизнес

Олжас Бектенов жаңадан тағайындалған министрлерді таныстырды

Олжас Бектенов, Үкімет, жаңадан тағайындалған, министрлер, таныстыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 17:10 Сурет: primeminister.kz
ҚР премьер-министрі Олжас Бектенов Экология және табиғи ресурстар, Төтенше жағдайлар, Мәдениет және ақпарат министрліктерінің ұжымдарына Мемлекет басшысының Жарлығымен тағайындалған жаңа басшыларды таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 3 қыркүйекте үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.

Үкімет жетекшісі жаңадан тағайындалған экология және табиғи ресурстар министрін таныстыру барысында Ерлан Нысанбаевқа атқарған жұмысы мен экологиялық мәдениет қалыптастыруға және қоршаған ортаны қорғауға қосқан үлесі үшін алғыс білдірді.

Үкімет, Олжас Бектенов, жаңа министрлер, таныстыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 17:10

Сурет: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов Әлібек Қуантыровтың мемлекеттік қызметтегі мол тәжірибесін атап өтіп, Президенттің министрлік алдына қойған міндеттерін айқындады. Атап айтқанда, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Таза Қазақстан" бастамасын одан әрі тиімді жүзеге асыруды жалғастырудың маңыздылығына тоқталды. Мемлекет басшысының орман алқаптарын одан әрі қалпына келтіру, қалдықтарды қайта өңдеу және ұлттық парктердің инфрақұрылымы арқылы тұйық циклды экономиканы дамыту жөніндегі тапсырмаларын толықтай орындау қажеттігі атап өтілді. Астана, Алматы және Шымкент қалаларында қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату зауыттарын салу бойынша жобалар ерекше бақылауда болуы тиіс, кейіннен мұндай тәжірибені басқа өңірлерге де кеңінен тарату қажет.

Премьер-министр Төтенше жағдайлар министрлігінің ұжымына жаңа министр Мұрат Мұхановты таныстырды. Олжас Бектенов министр лауазымында атқарған жұмысы үшін Шыңғыс Әріновке алғысын білдіріп, ары қарайғы кәсіби қызметіне табыс тіледі.

Мұрат Мұханов, жаңа министр, Олжас Бектенов, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 17:10

Сурет: primeminister.kz

ТЖМ ұжымы мен жаңа министрдің алдындағы халық пен еліміздің аумақтарын төтенше жағдайлардан қорғауды қамтамасыз ету бойынша міндеттер қойылды. Олжас Бектенов азаматтық қорғаныс жүйесінің тиімділігін арттыру жұмыстарын жалғастыруды, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға қарсы әрекет ету деңгейін арттыруды, құтқару бөлімшелерін материалдық-техникалық жағынан жарақтандыру барысын одан әрі нығайту жөнінде шаралар қабылдауды тапсырды.

Үкімет, Олжас Бектенов, жаңа министрлер, таныстыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 17:10

Сурет: primeminister.kz

Премьер-министр Мәдениет және ақпарат министрлігінің жаңа басшысы Арман Қырықбаевты таныстыру барысында Аида Балаеваға жемісті жұмысы үшін алғыс айтып, оған Қауіпсіздік Кеңесіндегі жаңа қызметіне табыс тіледі.

Үкімет, Олжас Бектенов, жаңа министрлер, таныстыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 17:10

Сурет: primeminister.kz

Премьер-министр Арман Қырықбаевтың орталық және өңірлік деңгейде мәдениет, ақпарат және ішкі саясат саласындағы елеулі жұмыс тәжірибесін атап өтіп, Президенттің жаңа басшы бастаған министрлік ұжымының алдына қойған міндеттерін айтты.

Үкімет, Олжас Бектенов, жаңа министрлер, таныстыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 17:10

Сурет: primeminister.kz

Премьер-министр мемлекеттің азаматтық қоғаммен өзара сындарлы іс-қимылын дамыту жөніндегі жүйелі жұмыстың маңыздылығын атап өтті. Халықтың сұранысы мен қажеттіліктерін ескере отырып, мемлекеттік жастар және отбасы саясатын жүзеге асыру бойынша кешенді шаралар ұйымдастыруға назар аудару керек. Сондай-ақ этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайту жұмыстарын жүйелі үйлестіруді қамтамасыз ету қажет.

Бұған дейін Олжас Бектенов тізгінін ұстаған Үкіметтің жаңа құрамы жасақталғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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