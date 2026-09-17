Үндістанда теңізге шығуына тыйым салынып, бұғатта тұрған танкерде Қазақстан азаматы да бар болып шықты
Ведомствоның ресми өкілі Жанболат Үсеновтің айтуынша, кеме иесінің жергілікті отын жеткізушіге қатысты қаржылай берешегі болуына байланысты танкер теңізге жіберілмей отыр.
"Қазақстандық дипломаттар азаматымыздың елге оралуын (репатриациясын) қамтамасыз ету бойынша қажетті қадамдар жасап жатыр. Үндістанның СІМ-не жағдайды реттеуге көмектесуді сұрап, тиісті дипломатикалық нота жолданды. Аталған ҚР азаматы және оның отбасы мүшелері Қазақстанның дипломатикалық өкілдіктеріне көмек сұрап, жүгінбеген. Жағдай ҚР Сыртқы істер министрлігінің бақылауында", – деді 2026 жылғы 17 қыркүйекте Жанболат Үсенов.
РБК деректері бойынша, Камерун туын желбіреткен мұнай танкері Біріккен Араб Әмірліктерінен болып табылатын иелерінің қаржылық дауларына байланысты 11 мамырдан бері Парадип үнді портында бұғатта тұр.
Басылым кемеге айлаққа тұруға рұқсат етілмейтінін, сонымен қатар оның жөндеуге мұқтаж екенін және қозғалысын ары жалғастыра алмайтынын жазады.
Бортта 23 теңізші бар: 20 Ресей азаматы, бір Қазақстан және екі Мысыр азаматы. 19 тамызда жеткізілген азық-түлік пен ауыз су, капитандардың есебі бойынша, қыркүйек айының соңына дейін жетеді.
Экипажды отанға қайтару мәселесімен Орисса штатының Жоғарғы сотына жүгінген сақтандыру компаниясы айналысуда. Кезекті сот отырысы 21 қыркүйекке белгіленген: үнді тарапы теңізшілерді тек ауысымдық құрам келсе ғана репатриациялай алатындарын айтуда.
Жақында желіде Флорида штатында АҚШ-тың көші-қон қызметі Қазақстан азаматшасын ұстағаны туралы ақпарат пайда болған еді.