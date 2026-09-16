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Оқиғалар

Флоридада қазақстандық әйел ұсталды. СІМ оның себебін атады

Әйел, АҚШ, Флорида, қазақстандық, ұсталу, СІМ, түсініктеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 18:22 Сурет: pxhere
ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Жанболат Үсенов брифинг барысында Флорида штатында қазақстандық әйелдің не себепті ұсталғанын айтып, оның көші-қон мәртебесі мен үш баласының жағдайына қатысты тың мәлімет ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

БАҚ өкілдері Флоридада ұсталған қазақстандық әйелдің және оның үш баласының тағдырына алаңдап, ресми өкілге сұрақ қойды.

ҚР СІМ ресми өкілі азаматтардың өздері жария еткісі келмейтін мәліметтерді жариялауға қақысы жоқ екенін айта келе, бұл ретте қысқаша ақпаратпен шектелетінін жеткізді.

"Иә, ол азаматтың АҚШ-та заңды көші-қон мәртебесі жоқ. Бұл ретте ол шет елде өте ұзақ уақыт, бірнеше жыл бойында жүрген. Қазір ол заңды құқықтарын қорғау үшін адвокат жалдады. Біздің консулдық қызметкерлер де оның отбасымен байланыс орнатты. Жағдай сәтті шешіледі деп үміттенеміз", – деді Үсенов.

Ол балаларға қарай алатын басқа отбасы мүшелері бар екенін айтты. Сондай-ақ ол СІМ-нің басты міндеті – ұсталған қазақстандыққа тікелей көмек көрсету екенін атап өтті.

Жақында әлеуметтік желіде АҚШ-тың көші-қон қызметі Флорида штатында Қазақстан азаматын ұстағаны туралы ақпарат жарияланған еді.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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