Ғылым және технология

Қызылорда облысынан динозаврдың сүйегі табылды

Музей, зерттеу, тарих, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 11:53 Сурет: wikipedia
Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің мамандары құнды жәдігер сонау Бор дәуірінде мекендеген тіршілік иесінің қаңқасы болуы мүмкін деген болжам жасап отыр. Экспедиция Қармақшы ауданының орталығынан солтүстікке қарай 90 шақырым жерде жүргізілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

"24kz" телеарнасының ақпаратынша, бұл маңды ғалымдар Шах-Шах шатқалы деп атайды. Алдағы уақытта табылған бұйымдарды нақтылау үшін палеонтологтарға жолданбақ. Музейдің ғылыми хатшысы Асхат Сайлаудың айтуынша, 1968 жылы дәл осы аумақтан "Аралозавр" деген атаумен ғылыми айналымға енген динозаврдың бас сүйегі табылған.

"Қазақстанда палеонтологиялық кешендер өте санаулы ғой. Сондықтан кешегі табылған жәдігерлердің көбісі баға жетпес құнды жәдігерлер. Алдағы уақытта палеонтологтармен жұмыс жасаймыз. Бұл үлкен сенсациялық жаңалық болып тұр. Жалпы келешекте бұл жер туристік нысанға айналдыруға тиісті жерлердің бірі болып табылады. Бұл әлемдік деңгейде, еуропалық ғалымдардың қызығушылығын тудырған бұл жерді қорғап, үлкен аймаққа айналдыруымыз керек, қорғау аймағына".Асхат Сайлау, тарихи-өлкетану музейінің ғылыми хатшысы:

Бұған дейін Оралда екі жүргізуші көлік шайқасын ұйымдастырғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында қола дәуірінде өмір сүрген адамның сүйегі табылды
14:59, 28 маусым 2023
Ақмола облысында қола дәуірінде өмір сүрген адамның сүйегі табылды
Қазақстанда экспедиция кезінде сенсациялық олжа табылды
12:45, 20 маусым 2024
Қазақстанда экспедиция кезінде сенсациялық олжа табылды
Атырау облысында Сармат дәуіріне тиесілі құнды жәдігерлер табылды
20:44, 27 қаңтар 2025
Атырау облысында Сармат дәуіріне тиесілі құнды жәдігерлер табылды
