Ғарыштан түсірілген Меккенің таңғажайып суреті көптің таңданысы мен қуанышын тудырды
Сурет: Instagram/astro_pettit
Әлеуметтік желіде жарияланған Меккенің таңғажайып фотосуреті жұртты қатты таң қалдыруда. Ол Халықаралық ғарыш станциясының бортынан түсірілген екен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Суретте қасиетті Қағба жерден 400 шақырым биіктіктен де көрініп, жарық нүктемен ерекшеленеді. Бұл кадрды желтоқсан айының басында өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында, жақында ХҒС-тан оралған NASA астронавты Дон Петтит жариялады.
"Меккенің орбиталық көрінісі, Сауд Арабиясы. Ортадағы жарық нүкте - Қағба, исламның негізгі ғибадатханасы, тіпті ғарыштан да көрінеді", - деп жазды ол өзінің тарихи суретінің астына.
Orbital views of Mecca, Saudi Arabia. The bright spot in the center is the Kaaba, Islam's holiest site, visible even from space. pic.twitter.com/yLSOnboOZC— Don Pettit (@astro_Pettit) December 1, 2025
Фотосурет бүкіл әлем бойынша көпшіліктің таңданысы мен қуанышын тудырып, желіде көптеп тарауда.
