8 желтоқсанда Күн бетінде бес жарқыл тіркелді
Бұл ақпаратты ТАСС-қа Қолданбалы геофизика институты жеткізді.
Таңертең, Мәскеу уақытымен 09:54-те, 4299 күн дақтары тобында M1.8 класты жарқыл болып, ол 24 минутқа созылды. Кейінірек, 16:05-те, 4294 аймақта тағы бір жарқыл – M1.0 класты құбылысты тіркеді, оның ұзақтығы 39 минут болды.
Бұған дейін мамандар түнде болған екі M класты жарқыл туралы және қуаты ең жоғары деңгей саналатын X класты оқиға туралы хабарлаған еді. Бірнеше жарқыл жылдағы ең ірі күн дақтары кешені орналасқан 4294, 4296 және 4298 аймақтарында болды.
Күн жарқылдары қуатына қарай бес негізгі деңгейге бөлінеді: A, B, C, M және X. Әрбір келесі класс алдыңғысына қарағанда сәуле шығару қарқындылығы бойынша он есе күшті. Мұндай құбылыстар көбіне плазма тасталымдарымен қатар жүреді. Олар Жердің магнитосферасына жеткенде магниттік дауылдар тудыруы мүмкін.
